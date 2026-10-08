Microsoft „kopiert“ MagSafe-Port von Apple

Microsoft bringt mit dem Surface Laptop Ultra ein neues Flaggschiff mit Windows auf den Markt, welches man sicher nicht zufällig kurz vor dem neuen MacBook mit OLED und Touchscreen gezeigt hat, was auch ein neues Flaggschiff sein wird.

Fast 3.000 Euro möchte Microsoft dafür haben, die Details findet ihr auf der Seite von Surface, ich fand aber vor allem ein Detail bei der gestrigen Keynote spannend:

microsoft just revealed the world's first laptop with magnetic usb-c charging 🤯 apple… please steal this for the new macbook pic.twitter.com/IdmZeL6xYd — juan (@juanbuis) October 7, 2026

Microsoft hat sich MagSafe von Apple angeschaut und das ein bisschen kopiert, nur mit einer eigenen Idee und in Kombination mit USB C. Hier ist es in Aktion:

First look at Surface Laptop Ultra's special magnetic USB-C port. Pretty neat! pic.twitter.com/TuShoRastR — Zac Bowden (@zacbowden) October 7, 2026

Eine gute Idee, vor allem, da es nur einen Port benötigt, das MacBook von Apple hat ja USB C und MagSafe getrennt (man kann hier auch USB C ohne Magneten nutzen). Doch es hat eine Schwäche, denn das „Safe“ in „MagSafe“ ist schwierig.

MagSafe ist „magnetisch“ (Magnet) und „sicher“ (Safe), sobald man an das Kabel kommt, fällt es ab. Doch das wird hier nicht der Fall sein, wenn man den Winkel beim Wegziehen nicht beachtet, dann zieht das Kabel den Laptop natürlich mit.

Das Konzept von Microsoft deckt also eher den Part der Bequemlichkeit von MagSafe ab, weniger den Part der Sicherheit. Wobei man fairerweise sagen muss, dass Microsoft auch nur mit „Komfort“ und nicht mit mehr Sicherheit dabei wirbt.

Aber es ist mal wieder eine neue Idee, ein neues Konzept und das finde ich gut. Wer weiß, vielleicht setzt sich der Port ja bei Laptops außerhalb von Apple durch.

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