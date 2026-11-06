Microsoft plant vorerst kein Windows 12

Microsoft entschied sich vor ein paar Jahren für eine neue Strategie bei Windows, bei der man alle drei Jahre ein richtig großes Update bringt. 2024 gab es das für Windows 11 und damals dachten auch schon einige, dass es Windows 12 wird.

Doch Microsoft wollte erst noch das Image von Windows 11 optimieren und laut Tom Warren von The Verge wird das auch 2027 wieder der Fall sein. Man plant ein sehr großes Update für Windows 11, welches viele Teile des Systems komplett überarbeiten wird, aber wir werden auch 2027 noch kein Windows 12 sehen.

Mit dem neuen Update tut sich sehr viel, Microsoft plant sogar ein neues Wallpaper dafür ein, damit alles „frisch und neu“ wirkt, aber man ist wohl noch nicht für die 12 bereit. Und wenn 2027 ein großes Update kommt, dann werden wir sicher nicht direkt danach ein neues Windows sehen, Windows 12 scheint noch weit entfernt.

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