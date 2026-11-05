PlayStation 6: Sony äußert sich zur neuen Konsole
Die PlayStation 6 wurde zwar noch nicht final angekündigt, aber Sony spricht mittlerweile relativ offen über die kommende Generation, die man aber auch nur so nennt, es ist eine „neue Generation“. Diese mache aber „deutliche Fortschritt“.
Laut Sony „läuft die Entwicklung planmäßig“, was auch immer das bedeutet, denn man nannte bisher noch keinen Zeitraum. In den Gerüchten gibt es alles, von 2027 bis 2028 und 2029 machte schon jedes Jahr die Runde. Mittlerweile vermuten viele, dass die PS6 erst Ende 2028 und parallel mit der neuen Xbox kommen wird.
Die Nachfrage nach der PlayStation 5 geht zwar mittlerweile zurück, was laut Sony normal für eine Generation sei, aber die Geschäftszahlen sind stabil und man sei damit noch zufrieden. Nächstes Jahr sollen „starke Titel“ für die PS5 kommen.
Aktuell deutet sich also an, dass man bei Sony sicher sehr froh über GTA 6 ist, was die sonst schwierige Lage bei Konsolen etwas ausgleicht und mit dem neuen God of War und Intergalactic stehen 2027 noch zwei Blockbuster an, die sicher auch die Nachfrage steigern werden. Dann kann man die PS6 zeigen und 2028 verkaufen.
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Bei den Preisen, die vermutlich aufgerufen werden, können sie sich die Nachfolgekonsolen eigentlich gleich sparen. Außer ein paar Hardcore-Fans wird sich die Dinger wohl kaum jemand leisten wollen. Am Ende werden die Konsolen damit zum Nischenprodukt. Schon bei den aktuellen Konsolen merkt man doch, dass viele wegen der hohen Preise lieber darauf verzichten.
Ich werde meine Series X jedenfalls nicht mehr hergeben 😉
Bin ich mir nicht so sicher, denn trotz gestiegener Preise ist die Nachfrage da, sei es bei Sony oder bei Nintendo. Alles hängt am Ende von den Spielen ab, die entscheiden, ob die Konsolen gekauft werden. Eine sehr teure Xbox dürfte da untergehen, aber wenn Sony und Nintendo ihre Klassiker weiter pflegen und Drittanbieter wie Rockstar ab und zu einen Blockbuster bringen, dann wird das keine Nische für „Hardcore-Gamer“, die bleiben sowieso beim PC. Man überschätzt sicher auch, wie gering der Einfluss von 200 oder von mir aus auch 300 Euro mehr ist, sieht man ja bei der PS5, die weiterhin gekauft wird. Und auch bei Nintendo dachten viele, dass da keiner 500 Euro für eine Konsole ausgeben wird. Ja, die Nachfrage sinkt, aber die Zahlen sind immer noch gut.
Eine PS6 ist für ~1100€ ist aber eine andere Geschichte als damals die Pro für 850€, die auch schon zu dem Preis ordentlich Wellen geschoben hat…
Für knapp 1000€ werden sich das auch dann ein paar holen, aber eben nicht mehr die große Masse und das dürfte dann schnell zu einem Problem werden… unter anderem werden dann Entwickler die alte PS5 noch mitschleppen was Fortschritte etc verhindert.
Naja, das sind alles Standard-Phrasen für ein börsenorientiertes Unternehmen. Tatsächliche Aussagen stecken da keine drin. Man darf ja keine Investoren und Anleger verunsichern. Damit sage ich nicht, dass es Probleme geben muss oder Ähnliches. Ich stelle nur in den Raum: Was sollen sie denn sonst kommunizieren, solange sie keine offizielle Ankündigung machen können?
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