PlayStation 6: Sony äußert sich zur neuen Konsole

Die PlayStation 6 wurde zwar noch nicht final angekündigt, aber Sony spricht mittlerweile relativ offen über die kommende Generation, die man aber auch nur so nennt, es ist eine „neue Generation“. Diese mache aber „deutliche Fortschritt“.

Laut Sony „läuft die Entwicklung planmäßig“, was auch immer das bedeutet, denn man nannte bisher noch keinen Zeitraum. In den Gerüchten gibt es alles, von 2027 bis 2028 und 2029 machte schon jedes Jahr die Runde. Mittlerweile vermuten viele, dass die PS6 erst Ende 2028 und parallel mit der neuen Xbox kommen wird.

Die Nachfrage nach der PlayStation 5 geht zwar mittlerweile zurück, was laut Sony normal für eine Generation sei, aber die Geschäftszahlen sind stabil und man sei damit noch zufrieden. Nächstes Jahr sollen „starke Titel“ für die PS5 kommen.

Aktuell deutet sich also an, dass man bei Sony sicher sehr froh über GTA 6 ist, was die sonst schwierige Lage bei Konsolen etwas ausgleicht und mit dem neuen God of War und Intergalactic stehen 2027 noch zwei Blockbuster an, die sicher auch die Nachfrage steigern werden. Dann kann man die PS6 zeigen und 2028 verkaufen.

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