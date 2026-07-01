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Microsoft stellt Surface Go und Surface Laptop Go ein

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Bild: Microsoft

In den letzten Jahren habe ich mir immer wieder ein kleines, handliches Surface-Gerät gewünscht – am liebsten ein Surface Go mit Snapdragon-Prozessor. Nachdem Apple mit dem MacBook Neo einen riesigen Erfolg feiert, waren die Chancen gar nicht schlecht, dass eine Ankündigung folgt. Nun will WindowsCentral erfahren haben, dass Microsoft das Surface Go aus dem Sortiment nimmt und für das Gerät keinen Nachfolger mehr plant. Das gleiche Schicksal soll auch das Surface Laptop Go ereilen.

Surface Go und Surface Laptop Go sind Geschichte

Angesichts steigender Preise für Arbeitsspeicher und Speicher ist es nicht verwunderlich, dass die Entwicklung günstiger Geräte wie eines möglichen Nachfolgers für das Surface Go 4 oder Surface Laptop sehr schwierig ist.

Dennoch überlässt Microsoft meiner Meinung nach Apple und der Konkurrenz viel zu leicht das Feld für günstige Einstiegsgeräte, was wiederum für Konsumenten eine schlechte Nachricht ist.

Während die Surface-Produktreihe vor einigen Jahren noch variabel gestaltet war – man erinnert sich unter anderem an das Surface Studio, das Surface Laptop Studio, das Surface Duo, das Surface Hub, das Surface Book, die Surface Headphones und die Surface Earbuds – und somit eine viel größere Zielgruppe hatte, hat Microsoft das Sortiment inzwischen stark reduziert. Heute werden lediglich drei Produktmodelle angeboten: das Surface Laptop, das Surface Pro und das kommende Surface Laptop Ultra.

Neue Surface-Modelle: Snapdragon X2, OLED und saftige Preisanstiege

Wie erwartet hat Microsoft nun die neue Generation seiner Surface Pro- und Surface Laptop-Geräte offiziell angekündigt. Neben den Surface-Geräten mit…

18. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Matze52 💎
    sagt am

    Finde ich auch blöd

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