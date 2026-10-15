Microsoft zeigt den ganz neuen Xbox-Controller

Microsoft hat heute einen neuen Xbox-Controller vorgestellt, was zum Ende einer Generation doch etwas überraschend ist. Das ist nämlich nicht nur eine Edition mit einem Muster, der Xbox Nano ist ein komplett neuer Controller des Unternehmens.

Der Name sagt es schon, dieser Controller ist extrem kompakt und kostet 50 Euro, ist also günstiger als ein normaler Controller. Laut Microsoft lag der Fokus nicht auf dem stationären Einsatz, das ist ein Xbox-Controller, den man auch mal mitnimmt.

Ja, wenn man zum Beispiel mal Freunde oder Familie besucht und dort gemeinsam Forza zockt, so Microsoft weiter. Aber auch für VR-Headsets sei dieser optimal, es wird beispielsweise noch vor Weihnachten einen Deal mit Meta (Quest VR) geben.

Cloud wird erwähnt, steht jedoch nicht im Fokus. Das dürfte aber die ursprüngliche Idee des Xbox Nano gewesen sein, denn es gibt schon seit Jahren viele Gerüchte zu einer kompakten Cloud-Version. Weitere Details gibt es direkt bei Microsoft.

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