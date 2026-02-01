Red Dead Redemption 2: „Der Traum ist noch nicht gestorben“

Rockstar Games kündigte letztes Jahr eine etwas optimierte Version von Red Dead Redemption an und brachte das Spiel auch auf Smartphones. Viele dachten, dass dann bald eine optimierte Version von Teil 2 folgt, die sich immer wieder andeutete.

Doch sie kam nicht und ist bis heute nicht da. Doch sie existiert noch, so eine gute Quelle namens „Kiwi Talkz“, Rockstar wird das Spiel für die PS5 und Xbox Series optimieren. Aber die Verschiebung von GTA 6 durchkreuzte wohl aktuelle Pläne.

Die Quelle konnte nicht in Erfahrung bringen, wie der neue Plan lautet, aber sie geht jetzt davon aus, dass das Thema für 2026 durch ist und wir diese Version erst 2027 sehen werden. Der Traum sei aber, und das sei versichert, „noch nicht gestorben“.

Schade, ich warte schon lange auf die PS5-Version, weil ich gerne mal wieder in das Spiel eintauchen wollte und dachte, dass man diese zeitnah bringt, um die Zeit bis GTA 6 zu überbrücken. Es ist aber schon komisch, dass so ein großes Studio nicht wenigstens mal einen Patch für 60 fps liefern kann, das würde mir reichen.