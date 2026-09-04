Wearables

Motorola feiert großes Smartwatch-Comeback

Oliver Schwuchow
Von

Motorola war die erste Marke, mit der Google damals eine Uhr auf den Markt brachte, die Moto 360 mit Android Wear. Heute ist das OS als Wear OS bekannt, aber Motorola verabschiedete sich mit der Zeit davon. Jetzt gibt es ein Comeback.

Die neue Moto Watch Ultra startet „in den kommenden Wochen“ in Deutschland und wird euch für 429 Euro wieder Wear OS am Handgelenk bieten. Dazu gibt es ein  1,5-Zoll-OLED-Display mit 2.700 Nits in einem 46-mm-Gehäuse aus Edelstahl.

Basis ist die Snapdragon W5+ Gen 1 Plattform und es gibt eine Laufzeit von ca. 24 Stunden (bei aktiver Nutzung, also sicher auch mit AOD), so Motorola. Man arbeitet wieder mit Polar für die Fitness-Funktionen und Wellbeing-Extras bei der Watch.

  • Activity Goal, erstellt auf Grundlage des Nutzerprofils und des gewählten Aktivitätsniveaus ein individuell abgestimmtes tägliches Aktivitätsziel.
  • Activity Score, misst die Bewegung und Aktivitätsintensität des Nutzers über den gesamten Tag und ermittelt daraus einen persönlichen Wert im Verhältnis zum festgelegten Aktivitätsziel.
  • Active Intensity Zones, unterteilt Aktivitäten anhand von Herzfrequenz und Bewegung in verschiedene Intensitätsstufen: leicht, moderat oder intensiv.
  • Inactivity Alert, erinnert Nutzer nach längeren Phasen der Inaktivität daran, sich wieder zu bewegen.
  • Smart Calories, bietet einen Überblick über den täglichen Kalorienverbrauch und berücksichtigt dabei Herzfrequenz, Bewegungen, Gewicht und Alter.
  • Energy Sources, analysiert, welche Energiequellen der Körper während des Trainings nutzt, und liefert zusätzliche Einblicke in den Stoffwechsel.

Schön zu sehen, dass die Android-Hersteller langsam auch wieder bei den Uhren auf die gleiche Plattform wie Google setzen, das pusht Wear OS als Alternative für watchOS. Und Dinge wie Google Pay oder Gemini sind dann eben auch mit dabei.

Weitere Details gibt es auf der deutschen Seite von Motorola.

Wearables · 3. September 2026

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