Qualcomm reagiert auf sinkende Nachfrage nach Smartphones

Der Smartphone-Markt ist gesättigt und viele hoffen zwar, dass sie mit KI wieder ein paar Nutzer für neue Modelle gewinnen können, die Ära der großen Upgrade bei der Kamera und anderen Dinge ist aber vorbei. Und die Speicherkrise hilft im Moment auch nicht, denn neue Smartphones werden gerade immer teurer.

Qualcomm bereitet sich daher aktiv auf diesen Wandel vor und will in Zukunft mehr auf Datenzentren für KI setzen. Schon 2027 rechnet man mit ersten Einnahmen von ca. 650 Millionen Dollar, was man nach und nach ausbauen möchte. Noch in diesem Jahrzehnt will Qualcomm den Umsatz auf 15 Milliarden Dollar steigern.

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