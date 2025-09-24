Smartphones

Motorola springt auf den Trend der dünnen Smartphones auf

Samsung hat mit dem Galaxy S25 Edge vorgelegt und Apple folgte mit dem iPhone Air, nächstes Jahr dürfte uns da eine noch größere Welle an besonders dünnen Smartphones erwarten. Motorola wird aber wohl noch 2025 ein Modell bringen.

In den nächsten Wochen wird Motorola die ganz neue Edge 70-Reihe vorstellen und mindestens ein Modell davon soll „unglaublich dünn“ und dennoch „extrem stabil“ sein. Das erste Bild lieferte uns diese Woche der bekannte Evan Blass.

Das Edge von Samsung kam bisher nicht so gut an, beim Air müssen wir noch schauen, wie es sich entwickelt, aber ich bleibe skeptisch, wenn es um die dünnen Modelle geht, da man auf viele Dinge verzichten muss, sie aber dennoch teuer sind.

  1. Hazz 💎
    sagt am

    Hoffen wir mal das sich das nicht durchsetzt. Ich würde lieber ein dickeres Smartphone mit mehr Akku kaufen, als ein dünneres.

  2. Matze51 🌀
    sagt am

    Hülle drum und der Effekt ist im A…

