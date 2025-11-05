Smartphones

Motorola zeigt „das erste ultradünne Smartphone ohne Kompromisse“

Die ultradünnen und leichten Smartphones sind da und Samsung ist bereits mit seinem Anlauf gescheitert. Bei Apple läuft es okay, aber der große Wurf ist das iPhone Air auch nicht. Jetzt will es auch die Konkurrenz wissen und greift an.

Motorola versucht es mit dem Edge 70 und verspricht „das erste ultradünne Smartphone ohne Kompromisse“. Gewagte Aussage, was erwartet uns also hier?

Motorola Edge 70: Mittelklasse, aber sehr dünn

Es gibt ein 6,67 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hz, es gibt den Snapdragon 7 der 4. Generation, dazu kommen 12 GB RAM, 512 GB Speicher und drei Kameras mit jeweils 50 Megapixel. Aber, Achtung, nur zwei davon befinden sich hinten:

  • 50-MP-Hauptkamera mit 4K-Videoaufzeichnung und 3-facher HDR-Abdeckung
  • 50-MP-Ultraweitwinkelobjektiv + Makroobjektiv für ein Sichtfeld von 120°
  • 50-MP-Frontkamera für Selfies und Gruppenfotos

Dazu kommt ein Silizium-Kohlenstoff Akku mit 4.800 mAh, der mit 68 Watt bzw. 15 Watt (kabellos) geladen werden kann. Und das alles steckt in einem 159 x 74 x 5,99 mm großen Smartphone, welches exakt 159 g auf die Waage bringt, so Motorola.

Die Frage, ob man „Kompromisse“ eingehen muss, ist auch hier subjektiv, denn im Shop von Motorola zahlt man 799,99 Euro dafür. Die Ausstattung ist für 800 Euro ganz solide, aber da bekommt man in der heutigen Zeit auch einen Zoom. Es ist also falsch, man muss Abstriche machen, denn es fehlt eben eine Zoom-Kamera.

Aber Moment, da sind doch drei „Kameras“ zu sehen? Genau genommen sogar vier Elemente, das eine ist der Blitz und das andere ein „Spezieller 3-in-1-Lichtsensor“.

Es ist jetzt kein schlechtes Smartphone, nicht falsch verstehen, aber etwas mehr Akku, eine weitere Kamera und andere Extras sind für viele Nutzer wichtiger als ein Smartphone, welches nur 6 mm dünn ist. Und das eben auch nur an der Stelle ohne Kamera. Mal schauen, ob Motorola mehr Erfolg als die zwei Platzhirsche damit hat.

Samsung Galaxy S25 Ultra Hand

Samsung Galaxy S26 (Ultra) wird teurer: Höhere Preise sind „unvermeidlich“

Samsung soll die Preise bei der neuen Galaxy S26-Reihe erhöhen, und obwohl der Schritt nicht offiziell bestätigt wurde und wir…

5. November 2025 | Jetzt lesen →

  1. AD 🪴
    sagt am

    Ich finde es super und mit Code kann man es auch für 499€ inkl. der kostenlosen Gadgets bestellen. Und genau das hab ich heute Morgen auch bestellt. Für mich mit 499€ nen geiler Deal!

    Antworten
    1. Kurt 🔅
      sagt am zu AD ⇡

      wtf was is das fürn Code das sind ja 62% 😂

      Antworten
      1. AD 🪴
        sagt am zu Kurt ⇡

        Man konnte im Vorfeld an einer Aktion teilnehmen, vier einfache Fragen mußten beantwortet werden. Danach wurde der Key per Email versendet. Und somit nur 499€ fällig und dazu die Uhr, das Ladegerät, die Kopfhörer und ein Moto Tag. Außerdem +50€ Ankaufsbonus (der Preis beim Ankäufer für mein jetziges Handy war aber zu schlecht) Also, kein Bullshit. Such mal nach „Vorbestellerbonus Motorola Air“ in Google – die Aktion ist aber schon vorbei!

        Antworten
        1. Kurt 🔅
          sagt am zu AD ⇡

          oky krass gutes Marketing!

          Antworten
          1. AD 🪴
            sagt am zu Kurt ⇡

            Ja, coole Aktion. Ich hatte vorher schon einmal das 50 Edge, war auch schon klasse, aber nun dünner finde „ich“ super! Und bei dem Preis auch ne andere Sache als 799€. Denke aber, der Preis fällt eher sehr flott.

            Antworten

