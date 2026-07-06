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Mozilla veröffentlicht Roadmap: So sehen die Zukunftspläne für Firefox aus

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Die Mozilla Foundation, die für die Entwicklung des Browsers Firefox verantwortlich ist, hat jetzt eine umfangreiche Übersicht aller kommenden Entwicklungen für die Zukunft des Browsers veröffentlicht. Dazu gehört auch das Redesign mit der Bezeichnung „Projekt Nova“, auf das ich mich schon sehr freue.

Geplant sind auch weitere Entwicklungen wie ein verbesserter PDF-Editor, eine Autofill-Funktion und Tab-Gruppen für Mobilgeräte. Auch in den Bereichen Datenschutzeinstellungen, KI und Performance sind weitere Verbesserungen vorgesehen, die auf der Übersichtswebseite im Detail vorgestellt werden.

Einige Funktionen lassen sich bereits vorab testen. Wann genau die Funktionen und Verbesserungen erscheinen werden, ist nicht bekannt. Man kann davon ausgehen, dass Mozilla die neuen Funktionen nach und nach ausrollt und mit jeder neuen Version ein wenig „umkrempelt, erweitert und anpasst“.

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