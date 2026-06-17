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MSI Claw A8: Gaming-Handheld erhält neuen AMD-Grafiktreiber

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Bildquelle: MSI

Parallel zu den Modellen MSI Claw 7 AI+ und Claw 8 AI+, die mit einem Intel-Prozessor ausgestattet sind, bietet das Unternehmen mit dem MSI Claw A8 auch ein Modell mit einem AMD-Prozessor namens Ryzen Z2 Extreme an. Speziell für dieses Modell hat man nun einen neuen AMD-Grafiktreiber veröffentlicht.

Das Update mit der Versionsnummer 32.0.31007.5012 steht ab sofort auf der offiziellen Support-Website (Tab „Graphics“ klicken) zum Herunterladen bereit. Das direkte Herunterladen über das vorinstallierte Verwaltungsprogramm MSI Center M sollte ebenfalls bereits möglich sein.

Leider sind die Release Notes zum neuen AMD-Grafiktreiber nicht verfügbar. Ein neues Update beinhaltet in der Regel aber Verbesserungen der Games-Unterstützung und kann in vielen Games zu einer besseren Performance führen. Eine Installation ist daher empfehlenswert.

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