MSI Claw A8: Neuer Grafiktreiber ist da – FSR 4.1 soll bald folgen

Parallel zu den Modellen MSI Claw 7 AI+ und Claw 8 AI+, die mit einem Intel-Prozessor ausgestattet sind, bietet das Unternehmen mit dem MSI Claw A8 auch ein Modell mit dem AMD-Prozessor Ryzen Z2 Extreme an. Speziell für dieses Modell hat MSI nun die AMD Upscaling-Technologie FSR 4.1 für den Gaming-Handheld offiziell angekündigt.

Laut MSI soll die offizielle Unterstützung bereits im Dezember folgen und in den unterstützten Spielen für mehr Performance sorgen. Gerade für einen mobilen Gaming-Handheld kann eine solche KI-Upscaling-Technologie auch für eine längere Akkulaufzeit sorgen, ohne dass dabei echte grafische Einbußen entstehen.

Parallel dazu wurde ein neuer AMD-Grafiktreiber mit der Versionsnummer 32.0.32016.5 veröffentlicht. Er steht ab sofort auf der offiziellen Support-Website im Tab „Graphics“ zum Herunterladen bereit. Das direkte Herunterladen über das vorinstallierte Verwaltungsprogramm MSI Center sollte ebenfalls bereits möglich sein.

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