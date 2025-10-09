Dienste

Netflix bringt Spiele auf euren TV daheim

Autor-Bild
Von
|
Netflix Logo 2025 Neu

Netflix bietet mit Netflix Gaming seit Jahren ein Angebot an Spielen an, bisher aber nur auf Smartphones und Tablets. Das ändert sich, wie Greg Peters bei Bloomberg bestätigt hat. Das Angebot an Spielen von Netflix wird jetzt auf den TV kommen.

Dabei geht man es etwas anders als beispielsweise Microsoft und Co. an, denn Netflix setzt mit Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp und Lego Party vor allem auf unterhaltsame Spiele, die man mit mehreren Personen zockt.

Dafür benötigt man einfach nur die Netflix-App und sein Smartphone, welches als Controller fungiert, und los geht es. Bisher hat man keine Ambitionen wie Microsoft, die über den Xbox Game Pass vollwertige AAA-Spiele mit Controller anbieten.

Doch das ist nur der Anfang, denn „um die Welt zu unterhalten, müssen wir Spiele einbeziehen“, so Netflix. Aktuell sind die Spiele im Abo kostenlos, es würde mich aber nicht wundern, wenn gewisse Titel irgendwann auch etwas kosten oder nicht in jeder Abo-Stufe enthalten sind, LEGO Party kostet hier beispielsweise 45 Euro.

Valve Steamos Steam Deck

Neue Gaming-Hardware: Valve könnte noch 2025 loslegen

Valve soll an einem neuen VR-Headset für Gaming arbeiten, das hat man nicht nur selbst angedeutet, es steht aktuell noch…

9. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Netflix bringt Spiele auf euren TV daheim
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen Bank startet Zinsoffensive für das Tagesgeldkonto
in Fintech
Rivian setzt mehr auf Google und lehnt Apple ab
in Mobilität
Valve Steamos Steam Deck
Neue Gaming-Hardware: Valve könnte noch 2025 loslegen
in AR und VR
Vivid Money startet Kartenterminal mit Sofortauszahlung
in Fintech
Apple iPhone Fold soll einen Materialmix für mehr Stabilität nutzen
in Smartphones
Google Pixel Watch Analog Header
Google Pixel Watch: Wear OS 6 für alte Uhren ist da (mit einer Ausnahme)
in Firmware und OS
Toyota Sport Crossover Header
Toyota will „die Zukunft des Automobils verändern“
in Mobilität
Whatsapp Logo Icon 2021 Header
WhatsApp: Großes Update für iOS 26 steht an
in Social
Niu Kqi 3 Max Elektro E Scooter Fahrt
Regeln für E-Scooter werden verschärft
in Mobilität
Google Pixel 10 Pro Fold im Alltag: Foldables sind endlich richtig gut
in Smartphones