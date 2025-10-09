Netflix bringt Spiele auf euren TV daheim

Netflix bietet mit Netflix Gaming seit Jahren ein Angebot an Spielen an, bisher aber nur auf Smartphones und Tablets. Das ändert sich, wie Greg Peters bei Bloomberg bestätigt hat. Das Angebot an Spielen von Netflix wird jetzt auf den TV kommen.

Dabei geht man es etwas anders als beispielsweise Microsoft und Co. an, denn Netflix setzt mit Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp und Lego Party vor allem auf unterhaltsame Spiele, die man mit mehreren Personen zockt.

Dafür benötigt man einfach nur die Netflix-App und sein Smartphone, welches als Controller fungiert, und los geht es. Bisher hat man keine Ambitionen wie Microsoft, die über den Xbox Game Pass vollwertige AAA-Spiele mit Controller anbieten.

Doch das ist nur der Anfang, denn „um die Welt zu unterhalten, müssen wir Spiele einbeziehen“, so Netflix. Aktuell sind die Spiele im Abo kostenlos, es würde mich aber nicht wundern, wenn gewisse Titel irgendwann auch etwas kosten oder nicht in jeder Abo-Stufe enthalten sind, LEGO Party kostet hier beispielsweise 45 Euro.

