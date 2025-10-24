News

Netflix, Amazon und Apple streiten sich um Warner

Eigentlich wollte Warner einst gemeinsame Sache mit Paramount machen und es gab in den Jahren danach auch mehrere Angebote, dass Warner übernommen wird. Doch das kam nicht zustande und es gibt mittlerweile weitere Interessenten.

Warner Bros. Discovery hat bestätigt, dass es mehrere Anfragen für das komplette Unternehmen und für Teile des Unternehmens gibt. Laut Bloomberg sind aktuell Netflix, Amazon und Apple and Warner und den Marken von Warner interessiert.

Man wird jetzt entsprechende Geheimhaltungsverträge (NDAs) aufsetzen und die Daten mit den potenziellen Käufern teilen, so die Quelle. Vor allem Bereiche wie HBO dürften von sehr großem Interesse für die potenziellen Warner-Käufer sein.

