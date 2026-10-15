Netflix entlässt knapp 1.000 Mitarbeiter

Netflix hat in einer internen Memo, die Variety gesehen hat, bestätigt, dass man sich von knapp 1.000 Mitarbeitern trennen wird. Es ist für Netflix die bisher größte Entlassungswelle, bisher waren es eher 150 bis 300 Entlassungen (beides 2022).

Man trennt sich also von etwa 6 Prozent des Personals, was vielleicht nicht ganz die Dimension von anderen Unternehmen in der Tech-Branche ist, aber auch als Streamingdienst muss man ausmisten. Die Zeiten werden auch hier immer härter.

Die Mission (Die Welt zu unterhalten) bleibt, so die beiden CEOs Ted Sarandos und Greg Peters, Netflix soll weiter wachsen. Am Ende sind sowas auch Maßnahmen, um den Gewinn kurzfristig zu optimieren, womöglich rechnet Netflix also damit, dass man die Zahlen für die Börse in den nächsten Monaten optimieren muss.

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