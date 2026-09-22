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sipgate startet KI-Telefonagent sona

René Hesse
Von

Das Unternehmen sipgate startet mit sona einen KI-Telefonagenten, der monatlich 500 Gesprächsminuten kostenlos bietet.

Die Lösung richtet sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen. Nutzer sollen den Telefonagenten ohne spezielles KI-Wissen einrichten können. Funktionen und Kontextwissen lassen sich laut sipgate per Drag-and-Drop hinzufügen. Vorgefertigte Playbooks bilden wiederkehrende Abläufe ab.

sipgate sona greift auf CRM-Systeme zu

Der KI-Agent kann auf bestehende Werkzeuge wie CRM-Systeme zugreifen und Aufgaben selbstständig erledigen. Bei Bedarf übergibt sona ein Gespräch samt Kontext an einen Mitarbeiter.

Verschiedene Charaktere sollen Stimme, Tonalität und Gesprächsführung aufeinander abstimmen. Dafür arbeitet sipgate unter anderem mit dem europäischen Voice-AI-Anbieter KugelAudio zusammen.

Die wichtigsten Eckpunkte von sipgate sona:

  • 500 Inklusivminuten pro Monat kostenlos
  • Einrichtung ohne eigenes Prompt-Wissen
  • Integration bestehender Systeme wie CRM-Lösungen
  • Server ausschließlich in deutschen Rechenzentren
  • laut sipgate DSGVO-konform und für den EU AI Act ausgelegt

Technisch setzt sipgate auf selbst gehostete Open-Weights-Sprachmodelle. Die Server stehen nach Unternehmensangaben ausschließlich in Deutschland und sind nach ISO 27001 zertifiziert. Sipgate beschäftigt sich seit mehr als sechs Jahren mit KI und zählt nach eigenen Angaben über 40.000 Firmenkunden. Die eigenen Telefonielösungen verarbeiten laut Anbieter rund eine Milliarde Gesprächsminuten pro Jahr.

Ich finde vor allem den kostenlosen Einstieg mit 500 Minuten interessant. Damit können kleinere Unternehmen KI-Telefonie erst einmal im Alltag testen, ohne direkt ein größeres IT-Projekt daraus machen zu müssen.

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