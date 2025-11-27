Netflix kämpft aktuell immer wieder mit Problemen

Netflix könnte heute immer mal wieder mit Problemen kämpfen und euch unter anderem den „Netflix-Fehler NSEZ-403“ anzeigen. Aber auch ein klassisches „Etwas ist schiefgelaufen“ beobachten viele Netflix-Nutzer aktuell etwas häufiger.

Der Grund ist die finale Staffel von Stranger Things, für die Netflix in den letzten Tagen und Wochen selbst massiv geworben hat. Ab sofort stehen die ersten vier Folgen von Stranger Things 5 zur Verfügung und der Ansturm ist aktuell hoch.

Netflix hat bereits gegenüber Medien wie Engadget bestätigt, dass es immer mal wieder zu Ausfällen kam, man die Probleme aber zügig in den Griff bekommt. Vor allem der Ansturm in den USA ist groß, da dort jetzt aber die Nacht und dann der normale Arbeitstag anbricht, dürfte sich die Lage bei Netflix sicher entspannen.