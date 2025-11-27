Dienste

Netflix kämpft aktuell immer wieder mit Problemen

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Netflix Logo 2025 Neu

Netflix könnte heute immer mal wieder mit Problemen kämpfen und euch unter anderem den „Netflix-Fehler NSEZ-403“ anzeigen. Aber auch ein klassisches „Etwas ist schiefgelaufen“ beobachten viele Netflix-Nutzer aktuell etwas häufiger.

Der Grund ist die finale Staffel von Stranger Things, für die Netflix in den letzten Tagen und Wochen selbst massiv geworben hat. Ab sofort stehen die ersten vier Folgen von Stranger Things 5 zur Verfügung und der Ansturm ist aktuell hoch.

Netflix hat bereits gegenüber Medien wie Engadget bestätigt, dass es immer mal wieder zu Ausfällen kam, man die Probleme aber zügig in den Griff bekommt. Vor allem der Ansturm in den USA ist groß, da dort jetzt aber die Nacht und dann der normale Arbeitstag anbricht, dürfte sich die Lage bei Netflix sicher entspannen.

Child Kid Kind Phone Jugend

EU-Parlament fordert Social-Media-Mindestalter von 16 Jahren

Das EU-Parlament fordert ein europaweites Mindestalter von 16 Jahren für die Nutzung sozialer Medien. Das EU-Parlament hat mit großer Mehrheit…

26. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Sascha 🪴
    sagt am

    In den USA ist doch thanksgiving am heutigen Donnerstag dann – also Feiertag und kein Arbeitstag ;)

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Sascha ⇡

      Tatsache, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Netflix kämpft aktuell immer wieder mit Problemen
Weitere Neuigkeiten
Cyberpunk 2077 Header
Cyberpunk 2 kommt erst mit der PlayStation 6
in Gaming
Renault 5 Logo Header
Renault kämpft sich in Deutschland wieder zurück
in Mobilität
Cyberpunk 2077 ist jetzt ein überraschend großer Erfolg
in Gaming
Euro NCAP 2026: Das sind die neuen Testkriterien für Neuwagen
in Mobilität
Netzausbau Greenfield Passau Patriching 594991444 510331406 Credits Abel Mobilfunk Highres
Mobilfunk-Netztest: Telekom vorn, O2 und Vodafone rücken auf, 1&1 erstmals „sehr gut“
in Provider
Der ganz neue Astra ist ein „Highlight“ für Opel
in Mobilität
Child Kid Kind Phone Jugend
EU-Parlament fordert Social-Media-Mindestalter von 16 Jahren
in Gesellschaft
HMD und Threema starten „Allianz für Datenschutz“
in Dienste
Fahren Fahrer Auto
Bundestag beschäftigt sich mit Führerscheinkosten
in Dienste
Youtube
YouTube geht die Startseite komplett neu an
in Dienste