Netflix Neuheiten im Dezember 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch

Wie üblich hat der Online-Videodienst Netflix seine Neuheiten für den kommenden Monat verkündet. Wir geben euch einen Überblick über die Neuzugänge.

Das Video-on-Demand-Archiv von Netflix wird wie jeden Monat mit neuen Serien und Filmen gefüllt. Mit dabei sind nicht nur Eigenproduktionen, sondern auch einige Lizenztitel. Über die Neuzugänge des kommenden Monats informiert das Unternehmen regelmäßig. Diese Übersicht geben wir hier in Listenform an euch weiter.

Die nachfolgende Aufzählung enthält die Titel der Inhalte, das Startdatum, das Genre sowie eine Kurzbeschreibung. Diese Details hat Netflix zu den jeweiligen Inhalten veröffentlicht.

Das sind die Dezember-Neuheiten 2025 bei Netflix

Netflix Serien

Love is Blind: Italy — 01.12.2025 — Reality TV

In diesem legendären sozialen Experiment lernen sich italienische Singles kennen, verlieben sich ineinander und verloben sich, ohne sich vorher gesehen zu haben, in der Hoffnung zu beweisen, dass Liebe wirklich blind ist.

With Love, Meghan: Holiday Celebration — 03.12.2025 — Reality TV

Es ist wieder soweit! In diesem Festtags-Special stellt Meghan ihren Freund*innen ihre liebsten Weihnachtstraditionen, saisonalen Bastelideen und Familienrezepte vor.

The Abandons — 04.12.2025 — Western

Im Washington Territory der 1850er Jahre ringen zwei von mächtigen Matriarchinnen geführte Familien – eine reich, die andere arm, aber loyal – um die Vorherrschaft.

The Believers: Staffel 2 — 04.12.2025 — Thriller

Um ihre Familien zu retten, müssen Win und Game Geld auftreiben und sich mit einem finsteren Politiker auseinandersetzen. Dear beginnt allein einen Neuanfang.

The Price of Confession — 05.12.2025 — Thriller

Eine Frau, die des Mordes an ihrem Ehemann beschuldigt wird, erhält von einer Fremden ein Angebot – doch um ihre Unschuld zu beweisen, muss sie einen Mord begehen.

Owning Manhattan: Staffel 2 — 05.12.2025 — Reality TV

Ryan Serhants Ziel ist der Einstieg in den edlen Immobilienmarkt von Uptown. Doch Teamrivalitäten, Egos, Gerüchte und Verrat könnten dem Erfolg dabei im Weg stehen.

Sicily Express — 05.12.2025 — Comedy

Weihnachten steht vor der Tür und zwei tollpatschige Sizilianer, die in Mailand arbeiten, entdecken einen Müllcontainer, der sie in Sekunden direkt zu ihren Familien bringt.

Pro Bono — 06.12.2025 — Drama

Als das Leben eines angesehenen Richters plötzlich aus den Fugen gerät, findet er im ehrenamtlichen Team einer renommierten Kanzlei eine neue Bestimmung.

Pax Massilia: Staffel 2 — 09.12.2025 — Thriller

Mit Lyès im Gefängnis und einer neuen, brutalen Gang, die Marseilles Drogenhandel übernehmen will, steht das Team unter größerer Gefahr als je zuvor.

Badly in Love — 09.12.2025 — Reality TV

In Japans erster Dating-Show für rebellische Rowdys suchen elf Singles nach der großen Liebe. Zwei Wochen lang leben sie unter einem Dach – dabei geht es heiß her.

Record of Ragnarok: Staffel 3 — 10.12.2025 — Anime

Nach einer schockierenden sechsten Runde schlagen die Gottheiten zurück, um die Menschheit zu demütigen. Ragnarök geht weiter, Könige kämpfen und Glauben kollidieren.

Das Unglück: Staffel 2 — 10.12.2025 — Drama

Vor einem Jahr wurden vier Familien von einer Tragödie heimgesucht. Der Schmerz ist noch immer präsent, als Geheimnisse auftauchen. Sollen sie vergeben oder Rache üben?

Had I Not Seen the Sun: Teil 2 — 11.12.2025 — Drama

Nach Jen-yaos Gewalttaten drohen alte Geheimnisse jede Hoffnung zu zerstören – sogar die Liebe, die er niemals zurückgewinnen kann.

Man Vs Baby — 11.12.2025 — Comedy

Trevor ist zurück, Baby! Pannen mit Charme und jede Menge Weihnachtsabenteuer prägen die Rückkehr von Comedy-Legende Rowan Atkinson als chaotischer Haus-Sitter.

Kasaba: Die Kleinstadt — 11.12.2025 — Thriller

Eine Gruppe finanziell angeschlagener Freunde sieht ihre Moral und ihre Beziehungen auf eine harte Probe gestellt, als sie auf vier Taschen mit gestohlenem Geld stoßen.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft: Staffel 2 — 11.12.2025 — Action

Lara eilt um den gesamten Globus, um uralte afrikanische Relikte zu finden, bevor eine Technologievisionärin, die gerne Gott spielt, weltweite Zerstörungen auslösen kann.

Stadt der Schatten — 12.12.2025 — Thriller

Als in Barcelona eine brennende Leiche an einem der bekanntesten Bauwerke Gaudís hängt, muss ein in Ungnade gefallener Kommissar den Mörder finden.

Weihnachten zu Hause: Staffel 3 — 12.12.2025 — Comedy

In der Hoffnung, ihren Liebeskummer zu vergessen, will Johanne sich in diesem Jahr an den Feiertagen von Liebesdingen fernhalten. Das glaubt sie zumindest.

Culinary Class Wars: Staffel 2 — 16.12.2025 — Reality TV

Die „Schwarzen Löffel“ und die „Weißen Löffel“ werden in diesem epischen kulinarischen Wettkampf neu besetzt. Wer hält der Hitze stand und wer geht in Flammen auf?

What’s In The Box — 17.12.2025 — Reality TV

In dieser Gameshow mit Moderator Neil Patrick Harris beantworten die Teilnehmenden Quizfragen, um spektakuläre versteckte Preise zu gewinnen (oder sie der Konkurrenz zu stehlen).

El niñero: Staffel 3 — 17.12.2025 — Comedy

Während Jimena darum kämpft, ihr Unternehmen zu retten, gerät ihre Beziehung zu Gabriel in eine Reihe von Schwierigkeiten. Kann ihre Liebe siegen oder ist dies das Ende?

Emily in Paris: Staffel 5 — 18.12.2025 — Comedy

Jetzt heißt es Buongiorno statt Bonjour, denn Emily versucht einen Neustart in Rom. Doch als Liebe, Karriere und Loyalität aufeinanderprallen, wird La Dolce Vita kompliziert.

King of Collectibles: The Goldin Touch: Staffel 3 — 23.12.2025 — Reality TV

Mit milliardenschweren Träumen und einem starken Partner erobert Ken Goldin mit einer Auswahl an Erinnerungsstücken und einigen ungewöhnlichen Fundstücken den Weltmarkt.

Stranger Things 5: Ausgabe 2 — 26.12.2025 — Sci-Fi

Hawkins steht unter Quarantäne, Elfi ist untergetaucht und an jeder Ecke lauert Gefahr. Der Gruppe bleibt nur ein Ziel: Vecna finden und töten.

Cashero — 26.12.2025 — Drama

Weil er aus Bargeld Superkräfte erhält, wird ein Angestellter zum Helden. Kann er mit seinen skurrilen Verbündeten und einem engen Budget Scharen von Schurken besiegen?

Members Only: Palm Beach — 29.12.2025 — Reality TV

In dieser Reality-Serie schlägt sich eine Gruppe Society-Damen durch das Drama und die Dekadenz von Palm Beach, wo exzessiv gefeiert wird und die Gerüchte niemals ausgehen.

Netflix Filme

Matt Rife: Unwrapped – A Christmas Crowd Work Special — 02.12.2025 — Standup

Matt Rife: Unwrapped – A Christmas Crowd Work Special kommt gerade rechtzeitig zu den Feiertagen. In dieser Sonderausgabe beschäftigt er sich mit Geschenken, Traditionen und der Frage, wer es dieses Jahr auf die Liste der braven oder unartigen Kinder geschafft hat.

My Secret Santa — 03.12.2025 — Comedy

Eine alleinerziehende Mutter braucht einen Job. Ein Ski-Resort braucht einen Weihnachtsmann. Kann Taylor einen charmanten Hotelerben dazu bringen, sie einzustellen?

I Wish You Had Told Me — 04.12.2025 — Drama

Als ein junger Missionar das Geheimnis seines verstorbenen Vaters aufdeckt, reist er von den Philippinen nach Spanien, um die verbotene Liebe seines Vaters zu suchen.

Als mein Vater Weihnachten rettete 2 — 05.12.2025 — Comedy

Als die gerissene Chefin einer Spielzeugfirma den Weihnachtsmann entführt, müssen Vater und Sohn ihn retten, um das Weihnachtsfest vor einem Desaster zu bewahren.

Jay Kelly — 05.12.2025 — Drama

In diesem Film des Regisseurs Noah Baumbach setzt sich Filmstar Jay Kelly auf einer gemeinsamen Europareise mit seinem Manager mit seiner Vergangenheit und Gegenwart auseinander.

Love and Wine — 05.12.2025 — Romance

Der Erbe eines renommierten Weinguts tauscht mit seinem pragmatischen Kindheitsfreund die Identität, um zu beweisen, dass sein Glück bei den Frauen nichts mit Geld zu tun hat.

The Fakenapping — 11.12.2025 — Comedy

Der gescheiterte Unternehmer und überforderte Vater Sattam wird in einen verrückten Plan verwickelt, als er seine Schulden bezahlen will – indem er seinen Vater entführt.

Lost in the Spotlight — 11.12.2025 — Comedy

Gerade als er eine begehrte Rolle erhält, verliert ein berühmter Schauspieler auf mysteriöse Weise sein Talent. Für ihn beginnt eine Suche nach sich selbst.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery — 12.12.2025 — Drama

Der Detektiv Benoit Blanc arbeitet mit einem jungen Priester zusammen, um ein absolut unmögliches Verbrechen in einer Kirche mit dunkler Vergangenheit zu lösen.

10DANCE — 18.12.2025 — Drama

Zwei völlig unterschiedliche Tänzer trainieren zusammen für einen Wettbewerb. Zunächst geraten sie in Konflikt, aber schon bald fühlen sie sich zueinander hingezogen.

The Great Flood — 19.12.2025 — Action

Am vielleicht letzten Tag der Erde wird aus einem Kampf um Leben und Tod in einer überschwemmten Wohnung schnell die einzige Überlebenschance der Menschheit.

Die Stunde der Mutigen — 19.12.2025 — Comedy

Ein Psychoanalytiker im Gemeindedienst hilft einem von Untreue gezeichneten Kriminalbeamten. Gemeinsam stellen sie sich Gefahren und entdecken zweite Chancen.

Goodbye June — 24.12.2025 — Drama

In dieser sensiblen Geschichte über den Abschied einer Familie von ihrer Mutter mit Helen Mirren, Toni Collette, Johnny Flynn und Andrea Riseborough führte Kate Winslet Regie.

Netflix Dokumentationen

Lali: La que le gana al tiempo — 04.12.2025 — Documentary

Popstar Lali gewährt während ihrer ersten Stadiontournee einen hautnahen Einblick in ihre künstlerische Entwicklung und Selbstfindung.

The New Yorker: Die ikonische Zeitschrift wird 100 — 05.12.2025 — Documentary

Beinharter Journalismus, prägende Literatur und pointierte Cartoons. The New Yorker feiert 100 Jahre mit einem Blick auf seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Jay Kelly – Das Making-of — 05.12.2025 — Documentary

Von der mitreißenden Eröffnungsszene bis zum emotionalen letzten Satz – ein Blick hinter die Kulissen mit u. a. Regisseur Noah Baumbach, George Clooney und Adam Sandler.

Masaka Kids – ein innerer Rhythmus — 09.12.2025 — Documentary

In dieser fröhlichen Doku finden Kinder in einem Waisenhaus in Uganda mit jedem viralen Tanzvideo Heilung, verbreiten Hoffnung und erreichen internationale Anerkennung.

Simon Cowell: The Next Act — 10.12.2025 — Documentary

In dieser emotionalen Serie, in der talentierte junge Männer ihren Traum vom großen Ruhm verfolgen, will Talentsucher Simon Cowell eine neue Boyband finden.

Mord in Monaco — 17.12.2025 — Documentary

Monaco, 1999. Einer der weltweit reichsten Männer stirbt in seinem Penthouse. Diese Doku beleuchtet den mysteriösen Mord an dem milliardenschweren Banker Edmond Safra.

Breakdown: 1975 — 19.12.2025 — Documentary

Amerika im Jahr 1975 – eine Ära der sozialen und politischen Unruhen inspiriert in dieser Doku des Oscar-Preisträgers Morgan Neville eine Welle bahnbrechender Filme.

Elway – Vom Underdog zum Super Bowl Champion — 22.12.2025 — Documentary

John Elway, Quarterback der Denver Broncos, erzählt seine Geschichte in eigenen Worten und geht dabei tief auf seine NFL-Träume, Enttäuschungen und seine Wiedergutmachung im Super Bowl ein.

Cover-Up — 26.12.2025 — Documentary

Diese Doku handelt von der Karriere des legendären Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh, der Vertuschungen von My Lai bis Abu Ghraib aufdeckte.

Netflix Comedy Specials

Robby Hoffman: Wake Up — 14.12.2025 — Standup

Tom Segura: Teacher — 24.12.2025 — Standup

Tom Segura: Teacher ist das fünfte Stand-up-Special des Komikers für Netflix.

Ricky Gervais: Mortality — 30.12.2025 — Standup

Ricky Gervais setzt sich in diesem schonungslos ehrlichen und schwarzhumorigen Stand-up-Special mit den Themen Leben und Tod sowie dem Zustand der Welt auseinander.

Netflix Kids & Family

Frohe Schenknacht mit Elmo und Mark Rober — 08.12.2025 — Kids

Elmo und seine Freund*innen aus der Sesamstraße basteln mit Ex-NASA-Ingenieur und YouTube-Star Mark Rober ganz besondere Geschenke.

Die tierischen Fälle von Kit und Sam: Kapitel 6 — 15.12.2025 — Kids

Direktorin Kralle hat spannende neue Fälle für ihre Agent*innen: Sam und Kit sind wieder da und lösen tierische Rätsel auf der ganzen Welt!

Lizenztitel (Auswahl)

Embrace – Du bist schön — 08.12.2025 — Documentary

Die Aktivistin und Medien-Sensation Taryn Brumfitt führt eine Kampagne gegen negative Körperbilder und Body Shaming, um eine neue Sichtweise auf unseren Körper zu schaffen.

28 Years Later — 19.12.2025 — Horror

Fast 30 Jahre, nachdem der Wut-Virus England verwüstet hat, verlassen ein Junge und sein Vater die Sicherheit ihrer abgelegenen Insel und gehen auf eine gefährliche Jagd.

A Quiet Place: Tag Eins — 19.12.2025 — Horror

Inmitten einer Alien-Invasion in New York muss eine unheilbar kranke Frau den bösartigen Kreaturen, die mit erhöhtem Hörvermögen nach Beute jagen, aus dem Weg gehen.

Wonka — 22.12.2025 — Kids

Ohne viel Geld will Willy Wonka mit Hilfe einer Waisen namens Noodle ein Schokoladen-Imperium aufbauen. Doch ein verbrecherisches Süßigkeiten-Syndikat ist ihm auf den Fersen.

Blacklight — 25.12.2025 — Action