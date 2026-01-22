Netflix Neuheiten im Februar 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch

Wie üblich hat der Online-Videodienst Netflix seine Neuheiten für den kommenden Monat verkündet. Wir geben euch einen Überblick über die Neuzugänge.

Das Video-on-Demand-Archiv von Netflix wird wie jeden Monat mit neuen Serien und Filmen gefüllt. Mit dabei sind nicht nur Eigenproduktionen, sondern auch einige Lizenztitel. Über die Neuzugänge des kommenden Monats informiert das Unternehmen regelmäßig. Diese Übersicht geben wir hier in Listenform an euch weiter.

Die nachfolgende Aufzählung enthält die Titel der Inhalte, das Startdatum, das Genre sowie eine Kurzbeschreibung. Diese Details hat Netflix zu den jeweiligen Inhalten veröffentlicht.

Das sind die Februar-Neuheiten 2026 bei Netflix

Netflix Serien

Ist das Kuchen? Valentinstag 04.02.2026 Reality TV

In dieser Valentinstags-Ausgabe kreieren Bäcker*innen gemeinsam mit ihren Partner*innen ultrarealistische Torten, die die Jury hinters Licht führen sollen.

Unfamiliar 05.02.2026 Thriller

Ein Ex-Agentenpaar wird von der Vergangenheit eingeholt. Verfolgungsjagden und Schießereien sind jedoch nichts gegen das, was den beiden bevorsteht: einander die Wahrheit zu sagen.

The Lincoln Lawyer: Staffel 4 05.02.2026 Thriller

Mickey, dem ein Mord angehängt wird, stellt sich vor Gericht einer hartnäckigen Staatsanwältin, während er versucht, seine Unschuld zu beweisen und seine Firma zu retten.

Die Löwinnen 05.02.2026 Drama

Fünf verzweifelte Freundinnen stehen am Rand des Abgrunds, als ihnen klar wird, dass der einzige Ausweg darin besteht, sich Waffen zu beschaffen und Banken zu überfallen.

Motorvalley 06.02.2026 Drama

In einer wirtschaftlich angeschlagenen Autostadt versucht ein junger Mann, seine Familie zusammenzuhalten, während illegale Geschäfte und alte Rivalitäten eskalieren.

Der Weg in den Himmel von Belfast 06.02.2026 Drama

Eine junge Frau kehrt in ihre Heimatstadt Belfast zurück und muss sich familiären Geheimnissen, politischen Spannungen und ihrer eigenen Vergangenheit stellen.

The Night Agent: Staffel 3 07.02.2026 Action

Ein neuer Verrat innerhalb der Regierung zwingt den Night Agent zu einer gefährlichen Mission, bei der nichts so ist, wie es scheint.

Strip Law 08.02.2026 Drama

Eine idealistische Anwältin kämpft in einer von Korruption geprägten Stadt für Gerechtigkeit und riskiert dabei alles.

Wenn alles schiefgeht 09.02.2026 Comedy

Eine chaotische Wohngemeinschaft gerät von einem Missgeschick ins nächste und stellt dabei ihre Freundschaft auf die Probe.

Bridgerton: Staffel 4 Teil 2 10.02.2026 Drama

Neue Romanzen, alte Skandale und gesellschaftliche Intrigen erschüttern die feine Londoner Gesellschaft.

Salvador 11.02.2026 Thriller

Ein Journalist deckt in Mittelamerika ein Netz aus Gewalt, Korruption und politischen Machenschaften auf.

Kohrra: Staffel 2 12.02.2026 Crime

Ein neuer Mordfall zwingt die Ermittler, sich erneut mit den dunklen Seiten der Provinz auseinanderzusetzen.

Führende Kinder 13.02.2026 Drama

Hochbegabte Jugendliche übernehmen in einer nahen Zukunft Verantwortung, die eigentlich Erwachsenen vorbehalten ist.

Love Is Blind: Staffel 10 14.02.2026 Reality TV

Singles suchen erneut die Liebe, ohne sich zuvor gesehen zu haben, und treffen folgenschwere Entscheidungen.

Der Million-Follower-Detektiv 15.02.2026 Crime

Ein Ermittler nutzt soziale Medien, um Verbrechen aufzuklären, und gerät dabei selbst ins Visier der Öffentlichkeit.

Das Museum der Unschuld 16.02.2026 Drama

Eine obsessive Liebesgeschichte entfaltet sich vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Gesellschaft.

Die Kunst der Sarah 17.02.2026 Drama

Eine gefeierte Künstlerin kämpft mit persönlicher Krise und öffentlichem Erwartungsdruck.

Im Schlamm: Staffel 2 18.02.2026 Thriller

Die Suche nach der Wahrheit führt tiefer in ein Netz aus Lügen und Verrat.

BAKI-DOU: Der unbesiegbare Samurai 19.02.2026 Anime

Der legendäre Kämpfer stellt sich neuen Gegnern, um seine Stärke erneut unter Beweis zu stellen.

Netflix Filme

Joe auf dem College-Roadtrip 05.02.2026 Comedy

Joe begleitet seinen Sohn auf einen chaotischen Roadtrip quer durchs Land und sorgt für jede Menge Ärger.

Die schwedische Verbindung 07.02.2026 Thriller

Ein Undercover-Agent deckt ein internationales Verbrechersyndikat auf.

Yoh! Beste Freunde 10.02.2026 Comedy

Zwei ungleiche Freunde geraten in ein Abenteuer, das ihre Freundschaft auf die Probe stellt.

Das bin ich 12.02.2026 Drama

Eine junge Frau begibt sich auf die Suche nach ihrer Identität und ihrem Platz im Leben.

Zustand der Angst 14.02.2026 Thriller

Nach einer Naturkatastrophe kämpfen Überlebende ums Überleben und gegen ihre eigenen Ängste.

Pavane 16.02.2026 Drama

Ein stilles Porträt über Verlust, Erinnerung und die heilende Kraft der Musik.

Feuerschneise 18.02.2026 Action

Feuerwehrleute riskieren alles, um eine Stadt vor einer verheerenden Brandkatastrophe zu retten.

Netflix Dokumentationen

Glitzer und Gold: Eistanz 06.02.2026 Dokumentation

Ein Blick hinter die Kulissen des professionellen Eistanzes und seiner schillernden Stars.

Die Schachkönigin 09.02.2026 Dokumentation

Der Aufstieg einer Ausnahmespielerin in einer von Männern dominierten Sportart.

Eine Frage der Zeit 13.02.2026 Dokumentation

Wissenschaftler erforschen neue Wege, das Altern zu verstehen und zu beeinflussen.

Gordon Ramsay ganz privat 17.02.2026 Dokumentation

Der Starkoch zeigt eine bisher unbekannte Seite seines Lebens.

Formula 1: Drive to Survive Staffel 8 20.02.2026 Dokumentation

Die neue Saison beleuchtet Rivalitäten, Dramen und Entscheidungen hinter den Kulissen der Formel 1.

Netflix Comedy Specials

Mo Gilligan: Im Moment 08.02.2026 Comedy

Der Comedian spricht über Ruhm, Familie und den Alltag im Rampenlicht.

Sommore: Kronleuchterflug 15.02.2026 Comedy

Pointierte Beobachtungen über Beziehungen, Karriere und Selbstbewusstsein.

Taylor Tomlinson: Die verlorene Tochter 22.02.2026 Comedy

Persönliche Geschichten treffen auf scharfsinnigen Humor.

Netflix Kids & Family

Die Kreaturenfälle: Kapitel 7 11.02.2026 Animation

Die jungen Ermittler lösen neue Rätsel in der Welt der geheimnisvollen Kreaturen.

Lizenztitel Auswahl

Bones Staffel 1 bis 4 01.02.2026 Crime

Eine forensische Anthropologin hilft dem FBI bei der Aufklärung komplexer Mordfälle.

Der Schwur 03.02.2026 Dokumentation

Eine Sekte und ihre Auswirkungen auf die Mitglieder werden untersucht.

Longlegs 05.02.2026 Horror

Ein Ermittler jagt einen Serienkiller, der ein dunkles Geheimnis verbirgt.

Mission: Impossible Dead Reckoning 07.02.2026 Action

Ethan Hunt stellt sich einer neuen globalen Bedrohung.

Der französische Dispatch 09.02.2026 Drama

Mehrere Geschichten aus der Redaktion einer amerikanischen Zeitung in Frankreich.

Die Royal Tenenbaums 11.02.2026 Comedy

Eine exzentrische Familie versucht, mit ihrer Vergangenheit ins Reine zu kommen.

Darjeeling Limited 13.02.2026 Comedy

Drei Brüder begeben sich auf eine spirituelle Reise durch Indien.

Stargate SG-1 Staffel 1 bis 10 15.02.2026 Science-Fiction

Ein militärisches Team erkundet ferne Welten durch ein uraltes Sternentor.

Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast 17.02.2026 Horror