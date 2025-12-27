Netflix Neuheiten im Januar 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch

Wie üblich hat der Online-Videodienst Netflix seine Neuheiten für den kommenden Monat verkündet. Wir geben euch einen Überblick über die Neuzugänge.

Das Video-on-Demand-Archiv von Netflix wird wie jeden Monat mit neuen Serien und Filmen gefüllt. Mit dabei sind nicht nur Eigenproduktionen, sondern auch einige Lizenztitel. Über die Neuzugänge des kommenden Monats informiert das Unternehmen regelmäßig. Diese Übersicht geben wir hier in Listenform an euch weiter.

Die nachfolgende Aufzählung enthält die Titel der Inhalte, das Startdatum, das Genre sowie eine Kurzbeschreibung. Diese Details hat Netflix zu den jeweiligen Inhalten veröffentlicht.

Das sind die Januar-Neuheiten 2026 bei Netflix

Netflix Serien

Stranger Things 5: Das Finale — 01.01.2026, Sci-Fi

Hawkins steht unter Quarantäne, Elfi ist untergetaucht und an jeder Ecke lauert Gefahr. Der Gruppe bleibt nur ein Ziel: Vecna finden und töten.

Land der Sünde — 02.01.2026, Thriller

Ein Junge verschwindet und die leitende Ermittlerin ist persönlich involviert. Die Untersuchungen bringen erbitterte Loyalitäten und alte Familienfehden ans Licht.

Love Is Blind: Germany: Staffel 2 — 08.01.2026, Reality TV

Eine neue Gruppe Singles beginnt das ultimative Dating-Experiment: wahre Liebe und eine langfristige Bindung finden, ohne einander sehen zu können.

HIS & HERS — 08.01.2026, Thriller

Zwei entfremdete Ehepartner – der eine Polizist, die andere Nachrichtenreporterin – konkurrieren darum, einen Mordfall aufzuklären, in dem jeder den anderen für den Hauptverdächtigen hält.

Agatha Christie’s Seven Dials — 15.01.2026, Drama

Als in dieser Adaption eines Romans von Agatha Christie eine Landhausparty mit einem Mord endet, versucht eine schlaue Adelige, den Fall zu lösen.

Can This Love Be Translated? — 16.01.2026, Romance

Ein Meister im Dolmetschen steht vor seiner schwierigsten Aufgabe: die Launen eines Stars zu interpretieren. Kann er Gefühle in die Sprache der Liebe übersetzen?

Finding Her Edge — 22.01.2026, Drama

Um die Eislaufbahn ihrer Familie zu retten, kehrt eine ehemalige Eiskunstläuferin mit einem spannenden neuen Partner aufs Eis zurück, während sie weiterhin Gefühle für ihren alten Partner hegt – ihre erste Liebe.

Bridgerton: Staffel 4 Teil 1 — 29.01.2026, Drama

Obwohl Benedict der zweitälteste Bridgerton-Sprössling ist und bereits vier seiner Geschwister den Bund der Ehe eingegangen sind, denkt er gar nicht daran, sesshaft zu werden. Bis er auf einem Maskenball einer faszinierenden Dame begegnet …

My Korean Boyfriend — 01.01.2026, Reality TV

Fünf Brasilianerinnen in verschiedenen Lebensphasen reisen nach Südkorea, wo sie in dieser von K-Dramen inspirierten Realityshow ihren Schwarm treffen.

Suche mich nicht — 01.01.2026, Drama

Ein verzweifelter Vater sucht nach seiner Tochter und gerät in einen Mordfall. Dabei kommen Geheimnisse ans Licht, die seine Familie für immer zerstören könnten.

Amor de oficina – Eine Lovestory im Büro — 01.01.2026, Romance

Eine ehrgeizige Mitarbeiterin und der charmante Sohn des Chefs konkurrieren um dieselbe Stelle als CEO einer Unterwäschefirma, doch ihre Pläne werden von ihren Gefühlen durchkreuzt.

El tiempo de las moscas — 01.01.2026, Drama

Zwei frisch aus dem Gefängnis entlassene Frauen starten aus Mangel an Optionen eine Schädlingsbekämpfung – bis sie zurück in das Leben gezogen werden, dem sie entkommen wollten.

Unlocked: A Jail Experiment: Staffel 2 — 07.01.2026, Documentaries

In dieser aufschlussreichen Realityserie führt ein Sheriff in einer Haftanstalt in Arizona ein mutiges Experiment durch, um den Inhaftierten mehr Selbstverantwortung zu geben.

Machos alfa: Staffel 4 — 09.01.2026, Comedy

Die Probleme der Männlichkeit häufen sich, als die vier Freunde mit Vaterschaft, Glauben und AI-Liebhaberinnen konfrontiert werden, während sie eine Männerhöhle suchen.

The Boyfriend: Staffel 2 — 13.01.2026, Reality TV

Eine neue Gruppe von Männern navigiert im verschneiten Hokkaido neue Freundschaften, Romanzen und unerwiderte oder auf Eis gelegte Gefühle.

La reina del flow: Staffel 3 — 14.01.2026, Drama

Yeimy und Charly leben in Frieden und sind mit Liebe, Musik und ihrer wachsenden Familie beschäftigt, bis eine Katastrophe alles zu zerstören droht.

Love Through a Prism — 15.01.2026, Anime

Eine junge Japanerin schreibt sich im London des Jahres 1914 an einer renommierten Kunstschule ein und ist überrascht, als aus einer Rivalität Liebe wird.

The Upshaws: Teil 7 — 15.01.2026, Comedies

Regina kandidiert für den Stadtrat und Bennies Autowerkstatt läuft eher schleppend – bei den Upshaws geht es stets herzlich, authentisch und liebevoll zu.

Alles für die Liebe — 15.01.2026, Drama

Eine verbotene Liebe besiegelt das Schicksal zweier Familien, als eine Frau das Familienrestaurant retten will und sich in den Erben eines Schuldeneintreibers verliebt.

No Tail to Tell — 16.01.2026, Romance

Undercover Miss Hong — 17.01.2026, Comedies

Free Bert — 22.01.2026, Comedy

Ein chaotischer Vater und seine schräge Familie sorgen für Chaos, als sie versuchen, sich den hochnäsigen Familien in ihrer schicken neuen Schule anzupassen.

Netflix Filme

People We Meet on Vacation — 09.01.2026, Romance

Sie sind grundverschieden: Poppy ist ein Freigeist, Alex plant gern. Nach Jahren der gemeinsamen Urlaube fragen sich die beiden, ob sie nicht doch das perfekte Paar abgeben würden.

The Rip — 16.01.2026, Thriller

Als in einem verlassenen Versteck Bargeld in Millionenhöhe entdeckt wird, gerät das Vertrauen innerhalb eines Polizeiteams aus Miami ins Wanken.

Cosmic Princess Kaguya! — 22.01.2026, Anime

Irohas Leben gerät aus der Bahn, als Kaguya, eine Ausreißerin vom Mond, bei ihr einzieht und sie überredet, gemeinsam in einer virtuellen Welt aufzutreten.

Der Fälscher — 23.01.2026, Drama

Ein ambitionierter Künstler wird in diesem Drama nach wahren Ereignissen in den 1970ern zum Meisterfälscher für kriminelle Banden der Stadt Rom.

Mike Epps: Delusional — 27.01.2026, Standup

Vom Verlassenwerden bis hin zum Umgang mit Ruhm: Mike Epps spricht wunderbar ungefiltert darüber, wie er durch ein wenig Größenwahnsinn und ganz viel Arbeit zum Star wurde.

Netflix Dokumentationen

Take That — Demnächst verfügbar, Documentary

Diese Doku zeichnet mit Archivmaterial den Aufstieg, den Fall und die Rekorde brechende Reunion einer der beliebtesten Boybands Großbritanniens nach.

WWE: Unreal: Staffel 2 — 20.01.2026, Documentary

Abgefahrene Wendungen, überlebensgroße Persönlichkeiten und jede Menge Drama: Hier gibt’s einen Blick hinter die Kulissen mit den größten WWE-Superstars der „Road to SummerSlam“.

Kidnapped: Der Fall Elizabeth Smart — 21.01.2026, Documentary

Im Jahr 2002 wurde die 14-jährige Elizabeth Smart aus ihrem Bett entführt. Ihre Überlebensgeschichte und die Suche nach den Verdächtigen werden in dieser Dokumentation erzählt.

Netflix Live Event

Star Search — 14.01.2026, Reality TV

Viel Talent, hohe Risiken, Ihre Stimme: Die legendäre Wettbewerbsserie kehrt für eine neue Generation zurück, und das live! Die Suche beginnt.

Skyscraper Live — 23.01.2026, Sports Non-Fiction

Der bekannte Free-Solo-Kletterer Alex Honnold will in diesem Live-Event aus Taipeh, Taiwan, einen der höchsten Wolkenkratzer der Welt besteigen.

Netflix Comedy Specials

Marcello Hernández: American Boy — 07.01.2026, Standup

In seinem ersten Netflix-Special spricht Marcello Hernández von SNL über seine Latino-Wurzeln, ausgelassene Tanzwettbewerbe mit der Familie und die Lebensweisheiten seiner Mutter.

Netflix Kids & Family

Dr. Seuss: Rotfisch, Blaufisch: Staffel 2 — 01.01.2026, Kids

Rauf, runter, verloren, gefunden! Rot- und Blaufischs Meeresabenteuer sind genau das Gegenteil von langweilig.

Lizenztitel Auswahl

Wie ein Wilder Stier — 01.01.2026, Drama

Dieses harte Biopic über den Boxer Jake LaMotta zeigt einen Gepeinigten, der die Spitze seines Sports erklimmt, nur um von seinen Dämonen zu Fall gebracht zu werden.

Good Night, and Good Luck: Live from Broadway — 07.01.2026,

Depeche Mode: M — 09.01.2026,

Goat — 09.01.2026,

Ein College-Student versucht, sich von einem brutalen Übergriff zu erholen, indem er der Studentenverbindung seines Bruders beitritt, doch die Schikanen, denen er ausgesetzt ist, machen die Situation nur noch schlimmer.

James Bond – Alle 25 Filme + Sag Niemals Nie — 15.01.2026, Action

Alle 25 offiziellen Filme der James Bond-Reihe, sowie „Sag Niemals Nie“ werden ab 15.1.2026 auf Netflix zu sehen sein.

Max: Bester Freund. Held. Retter. — 23.01.2026,