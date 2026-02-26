Netflix Neuheiten im März 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch

Wie üblich hat der Online-Videodienst Netflix seine Neuheiten für den kommenden Monat verkündet. Wir geben euch einen Überblick über die Neuzugänge.

Das Video-on-Demand-Archiv von Netflix wird wie jeden Monat mit neuen Serien und Filmen gefüllt. Mit dabei sind nicht nur Eigenproduktionen, sondern auch einige Lizenztitel. Über die Neuzugänge des kommenden Monats informiert das Unternehmen regelmäßig. Diese Übersicht geben wir hier in Listenform an euch weiter.

Die nachfolgende Aufzählung enthält die Titel der Inhalte, das Startdatum, das Genre sowie eine Kurzbeschreibung. Diese Details hat Netflix zu den jeweiligen Inhalten veröffentlicht.

Das sind die März-Neuheiten 2026 bei Netflix

Netflix Serien

Vladimir 5/3/2026 Drama

Eine neue Dramaserie über persönliche und gesellschaftliche Konflikte.

ONE PIECE: Staffel 2 10/3/2026 Action

Die Abenteuer der Strohhutpiraten gehen in der zweiten Staffel weiter.

Jene Nacht 13/3/2026 Drama

Ein dramatisches Ereignis verändert das Leben mehrerer Menschen nachhaltig.

Heartbreak High: Staffel 3 25/3/2026 Drama

Neue Herausforderungen und Beziehungen prägen den Schulalltag in der dritten Staffel.

Jo Nesbø’s Harry Hole 26/3/2026 Thriller

Der Ermittler Harry Hole wird in einen komplexen Kriminalfall verwickelt.

Something Very Bad Is Going to Happen 26/3/2026 Horror

Eine düstere Geschichte kündigt unheilvolle Ereignisse an.

Blue Therapy – Paare auf der Couch 4/3/2026 Reality TV

Paare stellen sich therapeutischen Gesprächen und arbeiten an ihren Beziehungen.

Boyfriend on Demand 6/3/2026 Romance

Eine romantische Geschichte über moderne Beziehungen und Erwartungen.

Hello Bachchon 6/3/2026 Drama

Eine Dramaproduktion mit emotionalen Verstrickungen im Mittelpunkt.

Still Shining 6/3/2026 Romance

Eine Liebesgeschichte über zweite Chancen und neue Wege.

BEASTARS Letzte Staffel Teil 2 7/3/2026 Anime

Die Anime-Serie erreicht mit dem zweiten Teil der finalen Staffel ihren Höhepunkt.

Age of Attraction 11/3/2026 Reality TV

Eine Reality-Produktion rund um Anziehung und zwischenmenschliche Dynamiken.

Love Is Blind: Das Wiedersehen 12/3/2026 Reality TV

Teilnehmende blicken beim Wiedersehen auf ihre Erfahrungen zurück.

Virgin River: Staffel 7 12/3/2026 Drama

Die Bewohner von Virgin River erleben neue emotionale Entwicklungen.

Love is Blind: Sweden: Staffel 3 12/3/2026 Reality TV

Die schwedische Ausgabe des Formats geht in eine weitere Runde.

Fatal Seduction: Staffel 3 13/3/2026 Thriller

Intrigen und gefährliche Beziehungen setzen sich in der dritten Staffel fort.

Furies: Staffel 2: Furies: Widerstand 18/3/2026 Action

Die Actionserie führt den Widerstand gegen mächtige Gegner fort.

Nuklearer Notfall 18/3/2026 Drama

Ein dramatisches Szenario rund um eine atomare Bedrohung.

La primera vez: Staffel 4 18/3/2026 Romance

Die romantische Serie erzählt neue Kapitel im Leben der Figuren.

Beauty in Black Staffel 2 Teil 2 19/3/2026 Drama

Die zweite Staffel wird mit weiteren dramatischen Ereignissen fortgesetzt.

STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure 19/3/2026 Anime

Ein neues Kapitel des Anime-Universums mit spektakulären Duellen.

Unicorn Academy: Enthüllte Geheimnisse 19/3/2026 Kids

Kinder erleben neue Abenteuer an der magischen Einhorn-Akademie.

Inside: Staffel 3 23/3/2026 Reality TV

Die Reality-Reihe geht mit neuen Episoden in die dritte Staffel.

Ready or Not: Texas 24/3/2026 Reality TV

Eine Reality-Produktion mit Schauplatz im US-Bundesstaat Texas.

Netflix Filme

War Machine 6/3/2026 Action

Ein Actionfilm mit militärischem Hintergrund und intensiven Konflikten.

Peaky Blinders – The Immortal Man 20/3/2026 Drama

Ein Film aus dem Umfeld der bekannten Gangstersaga.

Die Waffenruhe 4/3/2026 Drama

Ein Drama über Konflikte und den Versuch einer Versöhnung.

Banlieusards 3 4/3/2026 Drama

Die Geschichte aus dem Vorstadtmilieu wird fortgesetzt.

Parque Lezama 6/3/2026 Comedy

Eine Komödie mit humorvollen Begegnungen im Park.

Made in Korea 12/3/2026 Drama

Ein Drama mit kulturellem und gesellschaftlichem Hintergrund.

The Red Line 26/3/2026 Thriller

Ein Thriller über eine gefährliche Grenzüberschreitung.

53 Sonntage 27/3/2026 Comedy

Eine Komödie rund um besondere Ereignisse an aufeinanderfolgenden Sonntagen.

Netflix Dokumentationen

Louis Theroux: Inside the Manosphere 11/3/2026 Documentary

Eine Dokumentation über digitale Subkulturen und ihre Hintergründe.

The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel 20/3/2026 Documentary

Ein Porträt über die Bandgeschichte und ihren verstorbenen Gitarristen.

Ein Freund, ein Mörder – Der Fall Emelie Meng 5/3/2026 Documentary

Eine True-Crime-Dokumentation über einen aufsehenerregenden Fall.

Die Dinosaurier 6/3/2026 Documentary

Eine Dokumentation über das Leben prähistorischer Giganten.

Der TikTok-Killer 6/3/2026 Documentary

Eine Dokumentation über einen durch soziale Medien bekannt gewordenen Kriminalfall.

The Plastic Detox – Gesundheitsrisiken durch Mikroplastik 16/3/2026 Documentary

Eine Dokumentation über mögliche Auswirkungen von Mikroplastik auf die Gesundheit.

Homicide: New York: Staffel 2 25/3/2026 Documentary

Neue Fälle aus der Metropole stehen im Mittelpunkt der zweiten Staffel.

La fiscal – Die Staatsanwältin in Mexiko 26/3/2026 Documentary

Ein Einblick in die Arbeit einer Staatsanwältin in Mexiko.

BTS: THE RETURN 27/3/2026 Documentary

Eine Musikdokumentation über die Rückkehr der Band.

Untold: The Death & Life of Lamar Odom 31/3/2026 Documentary

Eine Dokumentation über das Leben und die Herausforderungen des ehemaligen Basketballstars.

Netflix Comedy Specials

Jeff Ross: Take A Banana For The Ride 24/3/2026 Standup

Ein Stand-up-Programm mit pointierten Beobachtungen und Humor.

Netflix Live Event

MLB Opening Night: Yankees vs. Giants 25/3/2026 –

Live-Übertragung des Saisonauftakts der Major League Baseball.

The Actor Awards Presented by SAG-AFTRA 2/3/2026 TV Variety & Talk Shows

Eine Preisverleihung mit Auszeichnungen für Schauspielerinnen und Schauspieler.

BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG 21/3/2026 Music Non-Fiction

Ein Live-Event rund um das Comeback der Band.

Netflix Kids & Family

Gabby’s Dollhouse: Staffel 13 2/3/2026 Kids

Neue Episoden der Animationsserie für Kinder.

Lizenztitel Auswahl

Woman of the Hour 1/3/2026 Drama

Ein Drama über ein aufsehenerregendes Ereignis.

Die Newsreader Staffel 1&3 1/3/2026 Drama

Die Serie über den Redaktionsalltag ist in weiteren Staffeln verfügbar.

Eine Million Minuten 2/3/2026 Drama

Ein Drama über Zeit, Familie und persönliche Prioritäten.

The Man in the High Castle: Staffeln 1-4 11/3/2026 Thriller

Die komplette Serie über eine alternative Weltordnung ist verfügbar.

Bibi & Tina: Einfach Anders 18/3/2026 Kids

Ein Kinderfilm mit neuen Abenteuern rund um Bibi und Tina.

Der Unsichtbare 20/3/2026 Horror

Ein Horrorfilm über eine unsichtbare Bedrohung.

Heatwave 20/3/2026 Thriller