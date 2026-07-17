Netflix setzt für „bessere Qualität“ noch mehr auf KI

Netflix macht kein Geheimnis daraus, dass man in KI eine große Zukunft sieht und kauft auch entsprechend dafür ein. Der Einsatz von KI im Unternehmen „skaliert dabei aktuell sehr schnell“ und man hat generative KI in diesem Jahr schon bei über 300 Inhalten genutzt. Vor allem in der Postproduktion kommt viel KI zum Einsatz.

Dies sei allerdings nur der Anfang, denn Netflix will noch mehr auf KI-Tools setzen, um eine „bessere Qualität“ zu liefern und „schneller zu werden“. Man gibt aber auch offen zu, dass es vor allem um „geringere Kosten in der Produktion“ geht. Und man nutzt KI auch sehr intensiv im Werbegeschäft und Marketing für neue Inhalte.

Aktuell kann KI die Menschen noch nicht ersetzen, aber wie man bei Netflix sieht, ist sie aktuell ein Mittel, um Personal zu reduzieren, kosten zu sparen und schneller zu werden. Der Kern der kreativen Branche wird noch eine Weile menschlich sein, aber die „Arbeit“ danach wird schneller von KI übernommen, als es viele dachten.

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