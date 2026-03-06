Netflix kauft KI-Unternehmen von Ben Affleck

Wenn man nicht die vielen Originale von Warner bekommt, dann geht man eben den Weg mit KI, so könnte man jedenfalls die Übernahme von InterPositive bei Netflix interpretieren. Eine Summer für das Unternehmen, welches übrigens 2022 von Ben Affleck gegründet wurde, hat Netflix aber nicht öffentlich kommuniziert.

InterPositive legt den Fokus aber nicht auf „AI Slop“ und schlechte KI-Videos, die Idee ist vielmehr, dass die „kreative Freiheit der Menschen“ erhalten bleibt und KI vor allem in der Produktion (Licht, Effekte, andere Dinge) helfen soll. Das KI-Modell lernt, wie eine Post-Produktion abläuft, könnte viel also Zeit und Kosten sparen.