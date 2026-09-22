Neue Aktion: Apple One drei Monate kostenlos nutzen

Einen Probemonat kennt man und bei Apple One kann man diesen auch normal buchen, sofern man das noch nicht getan hat. Aber für „neue und qualifizierte wiederkehrende Abonnent:innen“ spendiert Apple aktuell sogar drei volle Monate.

Wie? Geht über diesen Link und schaut, ob ihr qualifiziert seid. Das geht über das iPhone, das iPad oder den Mac. Aber laut Apple sind nur alle „neuen iPhones, iPads oder Macs“ berechtigt, wie und wo man die Grenze zieht, ist nicht ganz klar.

Bei solchen Aktionen lohnt es sich aber, wenn man einfach mal schaut, ob man über den Link die drei Monate angeboten bekommt. Wenn, dann lohnt sich das bei Apple One, denn im Abo gibt es TV, Fitness, Musik, Spiele und Cloud-Speicher. Wer allerdings nur die Probephase nutzen möchte, der verzichtet lieber auf die Cloud.

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