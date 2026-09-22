Dienste

Neue Aktion: Apple One drei Monate kostenlos nutzen

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Einen Probemonat kennt man und bei Apple One kann man diesen auch normal buchen, sofern man das noch nicht getan hat. Aber für „neue und qualifizierte wiederkehrende Abonnent:innen“ spendiert Apple aktuell sogar drei volle Monate.

Wie? Geht über diesen Link und schaut, ob ihr qualifiziert seid. Das geht über das iPhone, das iPad oder den Mac. Aber laut Apple sind nur alle „neuen iPhones, iPads oder Macs“ berechtigt, wie und wo man die Grenze zieht, ist nicht ganz klar.

Bei solchen Aktionen lohnt es sich aber, wenn man einfach mal schaut, ob man über den Link die drei Monate angeboten bekommt. Wenn, dann lohnt sich das bei Apple One, denn im Abo gibt es TV, Fitness, Musik, Spiele und Cloud-Speicher. Wer allerdings nur die Probephase nutzen möchte, der verzichtet lieber auf die Cloud.

Dienste · 22. September 2026

Ende des Abos? Apple verkleinert Team für Fitness+

Letztes Jahr wurde bekannt, dass Apple sein Abo für Fitness+ überdenkt, da es sich finanziell nicht rechnet. Und im Gegensatz… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. RolliC 🏆
    sagt am

    Und was ist, wenn man z. B. iClloud+ 50 GB inkl. Familienfreigabe verwendet?

    Antworten

Mehr entdecken
Eine neue Art von Kopfhörer: Apple stellt Beats 360 vor
22.09.26 · Audio
Sonos Ace Ultra im Test: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer mit WLAN
22.09.26 · Audio
Ende des Abos? Apple verkleinert Team für Fitness+
22.09.26 · Dienste
Film war die Rettung: Sega wollte Sonic einst einstellen
22.09.26 · Gaming
DHL erlaubt Plastiktüten als Verpackung für Pakete
21.09.26 · Dienste
sipgate startet KI-Telefonagent sona
22.09.26 · Dienste
Peloton präsentiert mal wieder „eine neue Ära“
22.09.26 · News
Disney+ wird immer schlechter und teurer
18.09.26 · Dienste
ING startet neue Prämienaktion für das Direkt-Depot
22.09.26 · Fintech
Und noch ein „neuer“ Streamingdienst für Deutschland
16.09.26 · Dienste
Du bist hier: Apple
mobiFlip / News / Dienste / Neue Aktion: Apple One drei Monate kostenlos nutzen