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Bitkom-Umfrage: 53 Prozent wollen digitale Brieftasche d-you nutzen

René Hesse
Von
1 Kommentar
d-you (KI)

Die digitale Brieftasche d-you soll Anfang 2027 starten. Laut einer Bitkom-Umfrage wollen 53 Prozent der Erwachsenen sie nutzen.

Die neue Wallet soll es ermöglichen, die eigene Identität direkt über das Smartphone nachzuweisen. Allerdings ist das Projekt bislang wenig bekannt. 46 Prozent der Befragten haben noch nie von der europäischen EUDI-Wallet gehört. Zu Jahresbeginn waren es sogar 52 Prozent.

Die Zahlen stammen aus einer repräsentativen Telefonbefragung von 1.004 Erwachsenen, die Bitkom zwischen August und September 2026 durchführen ließ. 20 Prozent wollen die Wallet auf jeden Fall verwenden, weitere 33 Prozent eher schon. Jeweils 21 Prozent lehnen eine Nutzung eher beziehungsweise grundsätzlich ab.

Digitale Brieftasche d-you startet am 2. Januar 2027

Die deutsche Version der europäischen EUDI-Wallet soll am 2. Januar 2027 unter dem Namen d-you eingeführt werden. Die Nutzung ist kostenlos und freiwillig. Zur Einrichtung werden der Personalausweis mit aktivierter Online-Funktion oder ein elektronischer Aufenthaltstitel sowie die zugehörige PIN benötigt.

Zum Start und in späteren Ausbaustufen sind folgende Funktionen vorgesehen:

  • Digitaler Identitätsnachweis, etwa zur Altersbestätigung
  • Identifizierung beim Vertragsabschluss oder bei der Kontoeröffnung
  • Spätere Integration von Führerschein und Rentenausweis
  • Langfristig auch elektronische Unterschriften

Mehr als 180 Unternehmen haben laut Bitkom bereits ihre Bereitschaft erklärt, die Technologie in eigene Angebote einzubinden. Die rechtliche Grundlage soll das Digitale-Identitäten-Gesetz schaffen, über das der Bundestag heute abstimmen soll.

Eine praktische Hürde wird ebenfalls angegangen: Wer seine Ausweis-PIN vergessen hat, soll künftig einen kostenlosen Dienst zur Rücksetzung und Aktivierung nutzen können, ohne dafür eine Behörde aufsuchen zu müssen.

Die grundsätzliche Bereitschaft zur Nutzung ist damit durchaus vorhanden. Für den Erfolg im Alltag dürfte aber wichtiger sein, wie viele Banken, Behörden und andere Dienste die digitale Brieftasche tatsächlich von Beginn an unterstützen.

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  1. RolliC 🏆
    sagt am

    53% wollen d-you nutzen, 2/3 davon kriegen den Ar*** nicht hoch, weil man sich ja damit befassen muss. 5% scheitern an der Einrichtung bzw. brechen sie ab, oder sie haben keien Zeit usw. usw.

    Antworten

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