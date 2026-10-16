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Withings macht Drittanbieter-Anbindung kostenpflichtig

Oliver Schwuchow
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2 Kommentare

Wer seine Health-Daten in Zukunft mit anderen Apps außerhalb von Withings teilen möchte, der benötigt Withings+, das hat das Unternehmen diese Woche offiziell bestätigt. Das Abo kostet 10 Euro im Monat oder 100 Euro im Jahr, so Withings.

Für Nutzer, die ihren Account vor dem 13. Oktober erstellt haben, ändert sich aber nichts, das hat Withings ebenfalls betont. Wer aber neu bei Withings einsteigen will und seine Daten beispielsweise gerne mit Apple Health teilt, der benötigt das Abo.

Ein Schritt in die komplett falsche Richtung, wie ich finde, denn ein Abo sollte ein Mehrwert sein und Features beinhalten, die man „möchte“ und keine Features, die „Standard“ sind. Und eine Synchronisation mit der nativen Health-App ist eigentlich kein Premium-Feature. Eine Entscheidung, die Withings hoffentlich überdenkt.

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  1. Cress 💎
    sagt am

    Die Waagen von denen sind doch schon krass teuer, da sollte das dann eingepreist sein. 100€ – wer macht denn sowas?

    Antworten
  2. Matze52 💎
    sagt am

    Die sind ja nicht ganz dicht

    Antworten

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