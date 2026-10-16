Google verbessert Quellenlinks und Nachrichten in der KI-Suche

Google überarbeitet seine KI-Suche und will Webseiten, Nachrichten und deren Urheber in AI Mode und AI Overviews sichtbarer machen.

Das Unternehmen hat fünf Neuerungen angekündigt, die Nutzern den Zugang zu weiterführenden Informationen erleichtern sollen. Im Mittelpunkt stehen zusätzliche Quellenlinks, auffälligere Nachrichtendarstellungen und neue Informationen über Inhalteanbieter.

Google Suche: Fünf Neuerungen für KI-Antworten

Eine wichtige Änderung betrifft die Verlinkung innerhalb KI-generierter Antworten. Google hat die Zahl dieser sogenannten Inline-Links bereits erhöht und will relevante Quellen künftig häufiger weiter oben im Antworttext platzieren.

Die angekündigten Änderungen im Überblick:

Mehr direkt anklickbare Quellen innerhalb von KI-Antworten.

Ein neuer, zunächst testweise eingeführter Bereich für besonders relevante offizielle Webseiten.

Nachrichten-Karussells werden auf weitere Länder und Sprachen ausgeweitet.

Weiterführende Artikel erhalten auffälligere Links mit Vorschaubildern.

Anklickbare Namen von Video-Creatorn und Publishern führen testweise zu deren Suchprofilen.

Gerade die neuen Nachrichten-Karussells dürften für Webseitenbetreiber interessant sein. Sie sollen aktuelle Berichte bei mehr Suchanfragen hervorheben und berücksichtigen dabei auch die vom Nutzer ausgewählten bevorzugten Quellen.

Google zufolge ist die Zahl der Nutzer dieser Funktion seit Jahresbeginn auf mehr als das Siebenfache gestiegen. Konkrete absolute Nutzerzahlen nennt das Unternehmen allerdings nicht.

Gut zu wissen mobiFlip kann in der Google Suche bzw. in Google-Diensten als bevorzugte Nachrichtenquelle ausgewählt werden.

Mehr Sichtbarkeit für Webseiten und Publisher?

Die Tests mit verlinkten Creator- und Publisher-Profilen im AI Mode haben bereits in dieser Woche begonnen. Die Ausweitung der Nachrichten-Karussells läuft ebenfalls an. Für die übrigen Änderungen nennt Google keinen einheitlichen weltweiten Starttermin.

Für Webseitenbetreiber ist die Entwicklung durchaus relevant. KI-Antworten können Informationen bereits direkt in der Suche liefern, ohne dass Nutzer die ursprüngliche Quelle besuchen müssen.

Auffälligere Verlinkungen könnten diesem Effekt zumindest teilweise entgegenwirken. Ob dadurch tatsächlich mehr Besucher auf externen Webseiten landen? Ich habe da ehrlich gesagt meine Zweifel.

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