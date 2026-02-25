Dienste

Neue Funktionen: YouTube Premium Lite wird zu einem guten Abo

Youtube

Google bietet zwei Abo-Stufen für YouTube Premium an, ich fand die günstigere Lite-Version aber nie besonders attraktiv, da zwei wichtige Funktionen fehlten, die Hintergrundwiedergabe und Downloads. Das wird man jetzt allerdings ändern.

Laut Google wird man in den kommenden Wochen nach und nach beide Funktionen für alle Nutzer von YouTube Premium Lite verteilen und das gilt „für die meisten Videos“, wie bei der Werbung (ein paar Videos sind also davon ausgenommen).

Damit wird das Lite-Abo für mich endlich attraktiv, denn YouTube Music benötige ich nicht und fand ich immer Ballast und die anderen Premium-Funktionen sind zwar ganz nett, aber für mich nicht nötig. Dafür ist Premium eben viel zu teuer.

YouTube Premium kostet 12,99 Euro im Monat und YouTube Premium Lite liegt bei 5,99 Euro im Monat. Es würde mich aber nicht wundern, wenn Google, nachdem das Abo jetzt deutlich attraktiver geworden ist, den Preis für Lite etwas anhebt.

  1. Michael 🏅
    sagt am

    Was bedeutet denn „für die meisten Videos“? Klingt für mich erstmal willkürlich.

    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Michael ⇡

      Alle Videos, die über die Lizenzen von YouTube Music abgedeckt werden, sind dennoch werbefinanziert, oder anders gesagt: es ist YouTube Premium ohne YouTube Music.

  2. Jan 🏅
    sagt am

    Werde mein YouTube Premium auch mal kündigen und auf Lite herunterstufen. Ich frage mich nur, was keine Werbung „in den meisten Videos “ bedeutet.

