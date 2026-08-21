Unterhaltung

Neuer Apple TV bekommt Siri AI: Apple liefert selbst den Hinweis

Oliver Schwuchow
Von
Apple Tv Siri Remote Header

Apple sprach zwar von einer neuen und einheitlichen (und neuen) Siri AI im Juni, aber man ignorierte den tvOS als Plattform. Mit tvOS 27 wird man also nicht nur alte Hardware aus dem Zyklus, alte Modelle bekommen wohl auch keine Siri AI.

Aber tvOS 27 enthält den Hinweis für Siri AI, so 9TO5Mac, wenn auch noch ohne weitere Details. Für Siri AI wäre mit Sicherheit bessere Hardware nötig, daher wird es die KI vermutlich nur auf dem neuen Apple TV geben, der im Herbst ansteht.

Die Frage ist, wie Siri AI auf dem großen Bildschirm aussieht und vor allem was sie kann. Theoretisch ist das ja eine gute KI-Basis für das Wohnzimmer. Neuer Chip, Siri AI, neue Fernbedienung, das dürften die Eckpunkte des neuen Apple TV sein.

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