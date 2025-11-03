Neuer Apple TV könnte diese Woche gezeigt werden

Apple könnte noch neue Produkte für 2025 geplant haben, wobei nicht mehr ganz sicher ist, ob sie wirklich noch vor Weihnachten kommen. Ein neuer Apple TV und ein neuer HomePod Mini deuteten sich in den letzten Wochen immer wieder an.

Lange wird es nicht mehr dauern, so Mark Gurman von Bloomberg, der bei solchen Dingen stets gut informiert ist, entweder die beiden Produkte (es stehen auch neue AirTags im Raum, da ist es aktuell aber ruhig) kommen jetzt oder Anfang 2026.

Ein mögliches Szenario wäre allerdings eine Ankündigung am 5. November, also jetzt am Mittwoch, und ein Marktstart am 12. November, also eine Woche später.

Am Abend des 11. November ist bei einigen Apple Stores laut Quelle ein Termin nach Ladenschluss geblockt, bei dem man einige Dinge überarbeitet. Sowas wird gerne genutzt, wenn man neue Produkte aufbaut. Es wäre allerdings auch möglich, dass Apple schon die erste Deko für Weihnachten in die Schaufenster packen wird.