Neuer Apple TV, HomePod und mehr: Weitere Neuheiten für 2025 geplant

Die neuen iPhones und Produkte rund um das iPhone (wie AirPods und Watches) kamen im September, das M5-Lineup folgte wie erwartet im Oktober, aber es soll noch nicht das Ende bei Apple sein. Drei Produkte stehen weiterhin im Raum.

Apple: Neuer TV, HomePod und AirTags

Da wäre einmal ein neuer Apple TV, dessen Bestand aktuell zur Neige geht, was ein gutes Zeichen ist. Es wird wohl kein großes Upgrade, aber es gibt einen neuen Chip (der Apple A17 Pro) und vielleicht zieht damit ja auch die Apple Intelligence ein.

Ein neuer HomePod mini 2 gilt ebenfalls als sicher für Ende 2025, wobei ich damit wenig bis nichts rechne, immerhin wird die Leistung zu schwach für KI-Aufgaben sein und das wird Apple nur „abhaken“, bevor 2026 die Home-Offensive startet.

Das letzte Produkte für 2025 könnte die AirTags 2 sein, die wohl schon etwas früher geplant waren. Da ist es aktuell aber auch sehr ruhig, vielleicht hebt sich Apple die neue AirTag-Generation auch für das Frühjahr 2026 und die Sommersaison auf.

Apple: Wann kommen die Neuheiten?

Wann ist mit den Neuheiten zu rechnen? Zunächst sei erwähnt, dass nichts davon bestätigt ist, das sind Gerüchte. Eine Ankündigung im November wäre allerdings der logische Schritt, etwa zwei Monate nach den iPhones und einen Monat nach dem M5-Lineup. Ich vermute, dass alle Neuheiten in einer Woche kommen.

Apple hatte schon öfter mal eine „Woche der kleinen Ankündigungen“ mit der ein oder anderen Pressemitteilung und das wäre hier auch passend. Ein Event wird es nicht geben, ich würde sogar vermuten, dass Apple dafür auch kein Video plant.