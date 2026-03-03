„Neuer Benchmark“: Oppo bringt echtes Flaggschiff nach Deutschland

Es ist Flaggschiff-Saison und auch Oppo ist in diesem Jahr wieder mit dabei und wird uns in absehbarer Zeit das Find X9 Ultra als neues Spitzenmodell zeigen.

Spannend ist, dass man das neue Ultra-Modell endlich auch global auf den Markt bringen möchte und da man wieder in Deutschland verkauft, wird man es auch bei uns erwerben können. Sofern Oppo es nicht für den deutschen Markt sperrt.

Details zum Oppo Find X9 Ultra gibt es keine, aber es soll „ein neuer Benchmark“ bei der Smartphone-Fotografie werden und nicht nur normale Nutzer abholen, auch professionelle Anwender werden es „als ihre nächste Kamera in Betracht ziehen“.

Ein Datum für das neue Flaggschiff von Oppo gibt es bisher noch nicht, aber ich rechne bald mit weiteren Details und einer Ankündigung im März oder April 2026.