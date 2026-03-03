Smartphones

„Neuer Benchmark“: Oppo bringt echtes Flaggschiff nach Deutschland

Autor-Bild
Von
Google News
|

Es ist Flaggschiff-Saison und auch Oppo ist in diesem Jahr wieder mit dabei und wird uns in absehbarer Zeit das Find X9 Ultra als neues Spitzenmodell zeigen.

Spannend ist, dass man das neue Ultra-Modell endlich auch global auf den Markt bringen möchte und da man wieder in Deutschland verkauft, wird man es auch bei uns erwerben können. Sofern Oppo es nicht für den deutschen Markt sperrt.

Details zum Oppo Find X9 Ultra gibt es keine, aber es soll „ein neuer Benchmark“ bei der Smartphone-Fotografie werden und nicht nur normale Nutzer abholen, auch professionelle Anwender werden es „als ihre nächste Kamera in Betracht ziehen“.

Ein Datum für das neue Flaggschiff von Oppo gibt es bisher noch nicht, aber ich rechne bald mit weiteren Details und einer Ankündigung im März oder April 2026.

Samsung Galaxy S27 Ultra geht einen großen Kritikpunkt an

Nach der Ankündigung der neuen S26-Reihe war auch viel Kritik zu sehen, denn das neue Display des Samsung Galaxy S26…

3. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / „Neuer Benchmark“: Oppo bringt echtes Flaggschiff nach Deutschland
Weitere Neuigkeiten
Xpeng macht mehr Druck bei Elektroautos in Deutschland
in Mobilität
FRITZ!Box 6825 4G feiert Marktstart – kostet 129 Euro
in Hardware
PAYBACK bei dm: Mit Sparkassen-Card jetzt automatisch Punkte sammeln
in Fintech
Amazon
Amazon Frühlingsangebote 2026 angekündigt – bis zu 45 % sparen
in Schnäppchen
The All Electric Volkswagen Id.3 Gtx
Das ist der aktuelle Fahrzeugbestand in Deutschland
in Marktgeschehen
Skoda Elroq Produktion
Skoda Elroq dominiert die Elektroauto-Charts in Deutschland
in Mobilität
IKEA GRILLPLATS und TOFSMYGGA: Das kosten die neuen Matter-Steckdosen in Deutschland
in Smart Home
Apple testet iOS 26.4 weiterhin ohne neues Siri
in Firmware und OS
Vodafone 5g
5G wird zum Radar: Vodafone zeigt überraschende Netz-Funktion
in Vodafone
PlayStation: Sony will „zurück zu den Wurzeln“
in Gaming