Mobilität

Neuer BMX iX1 macht sich bereit: Großes Upgrade für das Elektroauto

Oliver Schwuchow
Von

Der iX3 machte den Anfang der „Neuen Klasse“ bei BMW, jetzt folgt der Rest. Und ein ganz neuer BMW iX1 ist ebenfalls mit dabei. Erste Bilder eines Erlkönigs, die auf dem Nürburgring aufgenommen wurden, deuten an, dass das Design ganz neu ist.

Optisch dürfte das ein kleiner iX3 werden und wenn die Gerüchte stimmen, dann nutzt BMW sogar die spezielle Elektro-Plattform der „Neuen Klasse“ und das ist endlich kein Verbrenner mehr im Kern. Spannend wäre dann auch, ob man beim elektrischen SUV-Einstieg auf 800 Volt setzt, was ja doch ein bisschen teurer ist.

Auf der anderen Seite startet ein iX1 bei knapp 50.000 Euro und da könnte man das dann sogar schon fast erwarten. Es wäre jedenfalls schade, wenn BMW nicht seine gute Elektro-Plattform für den iX1 nutzt, die besser als die Mischplattform ist. Und wann werden wir den neuen iX1 sehen? Unklar, er ist aber für 2027 vorgesehen.

Mobilität · 14. Oktober 2026

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