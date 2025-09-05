Neuer Genesis GV60 startet: Preis für das Elektroauto ist bekannt

Hyundai und Kia haben ihre Facelift-Versionen schon ins Rennen geschickt und jetzt folgt auch Genesis mit dem neuen GV60. Dieser kann laut Genesis ab jetzt bestellt werden und startet in Deutschland in der Basisversion bei 53.500 Euro.

Der Genesis GV60 kommt mit 168 kW (228 PS) daher, es sei denn, man wählt die Sport-Version, dann gibt es 234 kW (318 PS) mit zwei Elektromotoren. Wem das auch noch nicht reicht, der muss dann die kommende Magma-Version abwarten.

Im Unterboden steckt ein Akku mit 84 kWh, der für bis zu 560 km Reichweite sorgt (mit mehr Power gibt es weniger). Weitere Details gibt es direkt bei Genesis, wo der Konfigurator schon online ist, hier noch ein kurzer Überblick der neuen Versionen.

PS: Genesis hat mich als Premiummarke der Hyundai Motor Group vor ein paar Wochen positiv überrascht und ich werde mir den neuen GV60 in diesem Jahr noch anschauen. Das Modell könnte ein Top-Kandidat für mich in diesem Jahr sein.

Genesis GV60: Das sind die Versionen

GV60

Hinterradantrieb mit 168 kW (228 PS)

Infotainmentsystem ccIC mit 27-Zoll-OLED-Display

Batterie-Vorkonditionierung 2

i-Pedal

Smart Regeneration System 3

Scheinwerfer mit Micro-Lens Array (MLA) Technologie

Beheizbare Vordersitze

Beheizte, elektrisch anklappbare Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und integriertem Genesis Logo

19-Zoll-Leichtmetallfelgen

Elektrisch verstellbare Vordersitze

Ladeschale für kabelloses Aufladen von Smartphones

Fortschrittliche Sicherheitssysteme wie Totwinkelassistent, adaptive Geschwindigkeitsregelung, intelligenter Geschwindigkeitsregelassistent 2, Spurhalteassistent, Frontkollisionsassistent 1.5 und Autobahnassistent

Fingerabdruck-Authentifizierung

Over-The-Air-Updates

Elektrisch öffnende Heckklappe

Dynamische Begrüßungsbeleuchtung

GV60 Premium

Erhältlich ab 56.500,- Euro

Hinterradantrieb mit 168 kW (228 PS)

Digital Key 2.0

Ambientebeleuchtung

Face Connect

Beheizbares Lenkrad

GV60 Sport

Erhältlich ab 63.400,- Euro

Allradantrieb: zwei Elektromotoren 160 kW (218 PS) an der Hinterachse und 74 kW (101 PS) an der Vorderachse

20-Zoll-Leichtmetallfelgen

GV60 Sport+