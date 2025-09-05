Neuer Genesis GV60 startet: Preis für das Elektroauto ist bekannt
Hyundai und Kia haben ihre Facelift-Versionen schon ins Rennen geschickt und jetzt folgt auch Genesis mit dem neuen GV60. Dieser kann laut Genesis ab jetzt bestellt werden und startet in Deutschland in der Basisversion bei 53.500 Euro.
Der Genesis GV60 kommt mit 168 kW (228 PS) daher, es sei denn, man wählt die Sport-Version, dann gibt es 234 kW (318 PS) mit zwei Elektromotoren. Wem das auch noch nicht reicht, der muss dann die kommende Magma-Version abwarten.
Im Unterboden steckt ein Akku mit 84 kWh, der für bis zu 560 km Reichweite sorgt (mit mehr Power gibt es weniger). Weitere Details gibt es direkt bei Genesis, wo der Konfigurator schon online ist, hier noch ein kurzer Überblick der neuen Versionen.
PS: Genesis hat mich als Premiummarke der Hyundai Motor Group vor ein paar Wochen positiv überrascht und ich werde mir den neuen GV60 in diesem Jahr noch anschauen. Das Modell könnte ein Top-Kandidat für mich in diesem Jahr sein.
Genesis GV60: Das sind die Versionen
GV60
- Hinterradantrieb mit 168 kW (228 PS)
- Infotainmentsystem ccIC mit 27-Zoll-OLED-Display
- Batterie-Vorkonditionierung 2
- i-Pedal
- Smart Regeneration System 3
- Scheinwerfer mit Micro-Lens Array (MLA) Technologie
- Beheizbare Vordersitze
- Beheizte, elektrisch anklappbare Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und integriertem Genesis Logo
- 19-Zoll-Leichtmetallfelgen
- Elektrisch verstellbare Vordersitze
- Ladeschale für kabelloses Aufladen von Smartphones
- Fortschrittliche Sicherheitssysteme wie Totwinkelassistent, adaptive Geschwindigkeitsregelung, intelligenter Geschwindigkeitsregelassistent 2, Spurhalteassistent, Frontkollisionsassistent 1.5 und Autobahnassistent
- Fingerabdruck-Authentifizierung
- Over-The-Air-Updates
- Elektrisch öffnende Heckklappe
- Dynamische Begrüßungsbeleuchtung
GV60 Premium
- Erhältlich ab 56.500,- Euro
- Hinterradantrieb mit 168 kW (228 PS)
- Digital Key 2.0
- Ambientebeleuchtung
- Face Connect
- Beheizbares Lenkrad
GV60 Sport
- Erhältlich ab 63.400,- Euro
- Allradantrieb: zwei Elektromotoren 160 kW (218 PS) an der Hinterachse und 74 kW (101 PS) an der Vorderachse
- 20-Zoll-Leichtmetallfelgen
GV60 Sport+
- Erhältlich ab 73.300,- Euro
- Allradantrieb: zwei Elektromotoren mit 360 kW (490 PS) Leistung
- Drift Mode
- Virtual Gear Shift (VGS) System
- 20-Zoll-Leichtmetallfelgen
- Boost Mode
- Elektronisches Sperrdifferenzial (e-LSD)
- Metallpedalerie
- Parkassistent mit Notbremsfunktion hinten
- Autobahnassistent 2
- Nappaleder-Sitzpaket (Standard)
- Innovations-Paket (Standard)
in Mobilität
in Mobilität
in Fintech
in Hardware
in Social
in Smart Home
in Mobilität
in Smart Home
in Mobilität
in Unterhaltung