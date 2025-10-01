Audio

Neuer Google Home Speaker zeigt sich erneut

Google hat für heute eine Ankündigung rund um Smart Home geplant und wird uns auch mindestens einen neuen Speaker zeigen. Diesen hat man schon vor ein paar Wochen angeteasert und er wird nicht mehr mit dem Nest-Branding kommen.

Kurz vor der Ankündigung hat die bekannte Quelle „MysteryLupin“ ein neues Bild des Google Home Speaker veröffentlicht, welches uns eine weitere Farbe zeigt. Sie erinnert an „Peony“, die wir von der Pixel-Reihe und den Smartphones kennen.

Google hat also direkt einen Tag nach Amazon ein Pendant zum neuen Echo Dot Max parat, mal schauen, ob es weitere Speaker gibt. Amazon hat gestern immerhin auch einen neuen Echo Studio gezeigt, sowas fehlt bei Google leider komplett.

