Neuer iPhone-Chip für 2028: Apple arbeitet am A22 Pro

Apple plant in diesem Jahr den Apple A20 Pro, einen neuen Chip für iPhones, der erstmals im 2 nm-Verfahren von TSMC gefertigt wird. Dieser wird im Apple iPhone 18 Pro (Max) und Apple iPhone Ultra bzw. Fold im Herbst 2026 zu finden sein.

2027 steht dann der Apple A21 an, der in das Apple iPhone 18 wandert, es wird also keinen Apple A20 geben, und im Herbst folgt der Apple A21 Pro, der aber weiterhin am 2 nm-Verfahren festhält. 2028 sehen wir dann den ganz neuen Apple A22 Pro, so Mark Gurman von Bloomberg, das wird der erste Chip im 1.4 nm-Verfahren sein.

Leistung spielt wieder eine größere Rolle im KI-Zeitalter, viele Dinge bei Siri und der Apple Intelligence sind vom Chip abhängig, aber ein neues Verfahren bringt auch oft mehr Effizienz mit. Bis Ende 2028 ist aber noch viel Zeit, da kann viel passieren.

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