Neuer Kia EV4 hat ein Datum in Deutschland

Der Kia EV4 gilt als eines der wichtigsten Modelle der Marke in nächster Zeit, denn er wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt. Man wird ihn in zwei Versionen anbieten, einmal als Schrägheckmodell und auch direkt als Fastback.

Ein echter GT ist übrigens auch geplant, kommt allerdings später. Den Anfang machen der normale EV4 und der Fastback, die bei 37.590 Euro bzw. 43.240 Euro (der Fastback ist etwas teurer) starten. Wann? Am 8. November geht es los.

Passend dazu wird es einen „Kia EV Day“ bei den Händlern von Kia Deutschland geben, da kann man sich die beiden Versionen des EV4 anschauen, fahren und ein Wochenende mit dem Auto (inklusive Gutschein für Hotel + Laden) gewinnen.

Es gibt aber nicht nur zwei Versionen des Kia EV4, es gibt zum Start auch direkt mehrere Ausstattungslinien und eine gute Übersicht gibt es auf der Seite von Kia.