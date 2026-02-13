Neuer MG4 kommt: Von unter 20.000 Euro bis 45.000 Euro mit 435 PS

MG Motor baut das Angebot für den MG4 neu für Europa auf und schickt in diesem Jahr zwei Versionen ins Rennen. Der alte MG4 wurde etwas überarbeitet und erhält einen neuen Innenraum und der Urban ergänzt das Angebot des Elektroautos.

Etwas weniger Power, etwas weniger Akku, etwas weniger Ausstattung, eine leicht angepasste Optik, der MG4 Urban zielt auf andere Kunden ab. Und man konnte den Basispreis für diese neue Version sogar auf unter 20.000 Euro in Europa senken:

19.990 € – MG4 EV Urban Comfort (43 kWh)

21.990 € – MG4 EV Urban Comfort (54 kWh)

24.990 € – MG4 EV Urban Luxury (54 kWh)

Beim normalen MG4 gibt es die bekannten Versionen und mehr Ausstattung, mehr Leistung und mehr Akku, die beste Version kommt sogar 544 km weit. Und wer mehr Leistung möchte, der bekommt weiterhin den Xpower mit stolzen 435 PS.

38.890 € – MG4 EV Luxury (64 kWh)

42.390 € – MG4 EV Trophy Extended Range (77 kWh)

44.390 € – MG4 EV XPOWER (64 kWh)

Eine deutsche Ankündigung steht noch aus, bisher findet man die neue Version und den aktualisierten MG4 auch noch nicht bei uns auf der Webseite. Aber MG Motor ist bereits in Österreich online gegangen, von dort stammen auch diese Details.

Wir fahren jetzt seit etwas mehr als einem Jahr einen MG4 als absolute Basis, die es damals zu einem echt guten Deal gab. Kaufen würde ich den MG4 nicht, dafür ist es in meinen Augen grenzwertig teuer, aber mit einem guten Leasing, absolut.