Neuer MG4 und ganz neuer MG4 Urban vorgestellt

MG Motor legt seinen Bestseller für 2026 neu auf, denn wir bekommen nicht den MG4 aus China, sondern einen aktualisierten MG4. Man ist bei MG der Meinung, dass sich das aktuell bekannte Design des MG4 in Europa besser verkaufen wird.

Der neue MG4 bringt laut MG Motor „ein hochwertigeres Interieur und verbesserte Fahrdynamik“ mit, bisher hat man aber nur ein Bild der Front veröffentlicht, welches eine neue Farbe zeigt. Ein Bild des Innenraums reichen wir, sobald online, nach.

MG4 Urban als neues Modell für 2026

Neben dem neuen MG4 gibt es auch ein ganz neues Modell im Lineup, den MG4 Urban, der optisch anders aussieht und bei dem man noch mehr Abstriche machen muss, der dafür aber auch rund 7.500 Euro günstiger in der Basisversion sein wird.

Dieser startet mit einem 43 kWh großen Akku und 320 km Reichweite, kann mit bis zu 150 kW geladen werden und blickt auf 150 PS, allerdings mit Frontantrieb (der normale MG4 bleibt ein Heckantrieb). Auf Wunsch gibt es noch 54 kWh für 415 km Reichweite mit 160 PS und laut MG auch den neuen und besseren Innenraum.

In Deutschland sind die neuen Modelle noch nicht zu sehen, in Großbritannien sind sie schon online, aber noch ohne Details und nur mit diesen Informationen. Sobald wir mehr Details für Deutschland haben, reichen wir diese natürlich direkt nach.