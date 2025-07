Neues Assassin’s Creed kommt: Ubisoft plant wohl eine Überraschung

Ubisoft fokussiert sich aktuell noch auf Assassin’s Creed Shadows, doch es wird in diesem Jahr wohl noch ein neues Spiel der Reihe geben. Der Account „PlayStation Game Size“ hat jetzt angedeutet, dass wir das schon sehr bald sehen könnten.

Auf X hat er die Kennzeichnung für das neue Assassin’s Creed im PlayStation Store geteilt und betont, dass „PPSA28183_00“ kein Update für ein älteres Spiel, sondern ein neuer Teil der Reihe ist. Und da wir schon die konkrete Kennzeichnung für den PlayStation Store von Sony haben, dürfte es schon sehr bald dort gelistet werden.

Assassin’s Creed: Spiel im Stil von Mirage

Das kommt ein bisschen überraschend, da Ubisoft im Rahmen der letzten Events kein neues Assassin’s Creed angedeutet hat. Doch ein Blick auf die Roadmap der Spielreihe zeigt, dass es sich dabei vermutlich um Assassin’s Creed „Jade“ handelt.

Jade wird nicht der finale Titel sein und es ist auch kein Hauptspiel der Reihe, man kann es am besten mit Mirage vergleichen, also einem etwas kürzeren Erlebnis. In diesem Fall spielt das neue Assassin’s Creed vermutlich in Japan. Doch wenn es schon bald im PlayStation Store auftauchen wird, wann wird es Ubisoft zeigen?

Es steht eine Nintendo Direct für diese Woche im Raum und dort werden wir wohl auch Teile von Assassin’s Creed für die Nintendo Switch 2 sehen. Ich vermute, falls das alles stimmt, dass Ubisoft dort auch das neue Spiel der Reihe vorstellen wird.

-->