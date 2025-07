Star Wars Outlaws: Nachfolger eingestellt und möglicher Grund dafür

Star Wars war früher ein Garant für Erfolg, aber Disney hat diese Marke mit der Zeit zunehmend verwässert, das muss man objektiv eingestehen. Das sei auch ein Grund, warum Star Wars Outlaws von Ubisoft nicht den ganz großen Erfolg feierte.

So sieht es jedenfalls der Chef, denn laut Yves Guillemot befand sich Star Wars als Marke letztes Jahr in „unruhigen Gewässern“. Das mag auch ein Grund gewesen sein, ganz so leicht ist es aber nicht. Star Wars Outlaws war nämlich, vor allem zum Start, kein rundes Erlebnis. Ubisoft besserte allerdings nach und gab es nicht auf.

Ich habe dem Spiel irgendwann eine zweite Chance gegeben und hatte Spaß, aber ein Spiel in der Kategorie „Spiel des Jahres“ war das definitiv nicht. Und wie sieht es mit einem Nachfolger aus? War in Planung, so Tom Henderson, der bei Ubisoft eine sehr sichere Quelle ist, wurde aber in einem frühen Stadium direkt eingestellt.

Schade, denn ohne die alte 0815-Ubisoft-Open-World-Formel hätte diese Reihe in meinen Augen durchaus Potenzial. Doch das werden wir vermutlich nie erfahren.

-->