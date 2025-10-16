Neues Siri in Gefahr? Apple verliert viele wichtige Mitarbeiter

Apple musste in diesem Jahr sehr viel Kritik für den Stand der Apple Intelligence und vor allem Siri einstecken. Doch man hat erkannt, dass man den Anschluss bei KI verpasst hat und die Arbeiten an einem neuen und besseren Siri laufen.

Doch die Entwicklung der neuen Version gerät zunehmend in Gefahr, denn im Silicon Valley ist ein Wettstreit um Mitarbeiter ausgebrochen, die sich mit KI und deren Entwicklung auskennen. Und vor allem Apple kann diese nicht halten.

Meta schnappt sich das Apple-Personal

Laut Bloomberg verlässt Ke Yang das Unternehmen und wechselt zu Meta, und das nur wenige Wochen nach seiner Beförderung zum AKI-Chef (Answers, Knowledge and Information). Dieses Team soll Siri jetzt zu einer Art ChatGPT umbauen.

Yang war nicht irgendein Mitarbeiter bei Apple, er berichtete direkt an John Giannandrea, den KI-Chef des Unternehmens. Und es ist nicht der einzige Apple-Mitarbeiter, in diesem Jahr hat man „rund ein Dutzend“ an Meta verloren.

Dort baut man gerade die „Superintelligence Labs“ auf und scheint mit einer etwas besseren Perspektive und vor allem Geld zu überzeugen. Laut Quelle werden in den nächsten Monaten noch viele weitere Apple-Mitarteiter das Team verlassen.