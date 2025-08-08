Mobilität

Neues Tesla Model 3 mit über 800 km Reichweite

Tesla plant für China in den nächsten Wochen zwei neue Versionen von bereits bekannten Modellen, dazu zählt auch ein Ableger des Model Y (welchen man aber nicht mit dem günstigeren Model Y verwechseln sollte, da dauert es noch etwas).

Tesla Model 3 knackt die 800 km, theoretisch

Darüber hinaus wird in China auch ein Tesla Model 3+ auf den Markt kommen und dessen NMC-Batterie von LG Energy Solution kommt mit 78,4 kWh daher und das reicht laut lokalen Behörden in China tatsächlich für 830 km Reichweite. Wirklich?

In China gibt es einen anderen Standard zum Messen der Reichweite, den CLTC-Wert, dieser ist noch unrealistischer als unser WLTP-Wert. Aber man kann so ein bisschen ableiten, was der Schritt theoretisch für Deutschland bedeuten könnte.

Das reichweitenstärkste Tesla Model 3 kommt bei uns 700 km weit, 702 km nach WLTP-Standard, um genau zu sein. In China wird das mit 753 km angeboten. Es wäre also denkbar, dass ein Tesla Model 3+ bei uns um die 750 km weit kommt.

Für einen Akku mit weniger als 80 kWh ist das beeindruckend.

Für die nötige Leistung sorgt ein Elektromotor mit 225 kW (305 PS) hinten, wobei die Daten von der Zulassungsbehörde in China stammen und noch nicht bestätigt sind. Es ist auch weiterhin unklar, ob das neue Tesla Model 3+ für Europa geplant ist und zu uns exportiert wird (das Model 3 für Deutschland kommt aus China).

