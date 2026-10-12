Neues Tesla Model 3 startet jetzt in Deutschland

Tesla kündigte Anfang des Monats eine neue Version des Model 3 an und da diese Version in China produziert wird und Tesla das Model 3 von dort nach Deutschland importiert, haben wir uns schon gedacht, dass es auch bald zu uns kommen wird.

Und so ist es auch, am Wochenende hat Tesla erste Kunden per Mail informiert, dass sie direkt das neue Model 3 bekommen, auch wenn sie die alte Version vor ein paar Wochen bestellt haben. Und ab sofort bietet es Tesla auch selbst bei uns an.

Neues Tesla Model 3 startet in Deutschland

Auf der offiziellen Homepage von Tesla Deutschland ist jetzt das neue Model 3 zu sehen, es kommt unter anderem mit dunklen Nova-Felgen (optional), Zen Grau ersetzt Weiß als Option im Innenraum (der Dachhimmel ist jetzt außerdem endlich dunkel) und es gibt auch ein optimiertes Display (etwas größer) vorne in der Mitte.

Dazu kommt etwas mehr Reichweite, wie 600 km beim Performance-Modell und V2L sollte eigentlich auch dabei sein, ist aber in Deutschland noch nicht zu sehen.

Wir gehen davon aus, dass Tesla im Laufe der Woche das neue Model 3 für uns in Europa ankündigen und die entsprechenden Details nennen wird. Ihr könnt es aber auch schon jetzt konfigurieren, vielleicht fallen euch ja weitere Neuerungen auf.

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