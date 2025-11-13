Neues Tesla Model Y mit mehr Reichweite bald auch für Deutschland

Tesla startete vor ein paar Tagen mit dem Verkauf einer neuen Version für das Model Y in China, die Premium-Version mit maximaler Reichweite und einem Motor an der Hinterachse. Diese gibt es bei uns auch, doch (noch) als veraltete Version.

Aktuell kommt dieses Tesla Model Y auf 622 km Reichweite, die neue Version mit 661 km WLTP-Reichweite soll aber angeblich auch bald bei uns starten und wird von Tesla in Grünheide geliefert. Dafür spricht auch, dass das Tesla Model Y mit maximaler Reichweite und Hinterradantrieb aktuell eine sehr lange Lieferzeit hat.

Während die anderen Versionen noch im Dezember ausgeliefert werden, so sieht man hier den Februar 2026. Sowas ist bei Tesla oft ein eindeutiges Zeichen, dass da eine neue Version folgt. Tesla Deutschland hat diese Version des Model Y bisher aber noch nicht bestätigt und wird das sicher erst machen, wenn sie erhältlich ist.