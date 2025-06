Neues Tesla Model Y Performance macht sich bereit

Tesla verkauft seit einigen Wochen das neue Model Y und bietet es mittlerweile in fast allen Versionen an. Eine fehlt jedoch und kommt, wie beim Facelift für das Model 3, später. Das Tesla Model Y Performance steht erst Ende des Jahres an.

Bei Nextmove hat man jedoch eine kurze Aufnahme der Performance-Version für 2025 zugeschickt bekommen und diese zeigt die angepasste Optik, wohl auch eine neue Farbe und andere Felgen. Man sieht das Model Y ab Minute 18:46 im Video.

Beim Model 3 lieferte Tesla mit dem Facelift ein richtig gutes Upgrade, ich teste es gerade im Alltag, beim Model Y dürfte das nicht anders sein. Es sind zwar nicht die Bestseller im Lineup, aber sie bekommen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen.

