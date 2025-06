Tesla „Robotaxi“ ist da: Ein sehr zaghafter Start

Elon Musk träumt seit Jahren von der autonomen Zukunft bei Tesla und sprach immer wieder von den „Robotaxis“. Doch nach vielen Jahren geht es jetzt wirklich los, wenn auch zum Start mit vielen Einschränkungen bei einer Robotaxi-Fahrt.

Das Robotaxi von Tesla ist startet

Man kann ein „Robotaxi“ von Tesla, bei dem es sich um ein angepasstes Model Y handelt, nur in Austin (Texas) nutzen, es geht nur zu bestimmten Zeiten (nicht die ganze Nacht), einige Orte können nicht angesteuert werden (wie der Flughafen) und falls das Wetter nicht optimal genug ist, könnte das Robotaxi doch ausfallen.

Nur ausgewählte Tesla-Nutzer können ein Robotaxi buchen (nur mit Einladung) und ein Fahrer von Tesla ist noch auf dem Frontsitz und kann einschreiten. Am Ende ist das also doch eher ein kleiner Test, bei dem FSD Supervised gebucht werden kann.

Das ist weit von einem „autonomen Taxi-Dienst der Zukunft“ entfernt, ganz weit. Aber es ist, und das muss man auch sagen, ein Anfang. Tesla-Fahrer können ihre Elektroautos auch noch nicht in die Robotaxi-Flotte schicken und damit „Geld verdienen“, wie es Elon Musk seit Jahren verspricht. Es geht nur mit Tesla selbst.

Die nächsten Monate sind entscheidend

Entscheidend wird jetzt, wie sich das Tesla Robotaxi entwickelt. Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass sich sowas bei Fahrkosten von 4,20 Dollar pro Fahrt auch nur ansatzweise lohnt. Weder für Tesla, noch für Nutzer. Wer gibt sein Auto freiwillig an andere ab? Wie ist das mit der Versicherung? Es gibt sehr viele Fragen.

Tesla, Elon Musk und die Fans der Marke und des Chefs feiern diesen Schritt jetzt allerdings und das ist okay. Gegner der Marke und des Tesla-CEOs üben Kritik, und auch das ist okay, denn dieser Dienst ist nicht das, was lange versprochen wurde.

Schauen wir mal, wie sich das Robotaxi für Tesla in diesem Jahr entwickelt, ich habe den Eindruck, dass Elon Musk jetzt, wie so oft, einfach nur mal ganz schnell „raus“ wollte. Ab in die freie Wildbahn und testen und Aufmerksamkeit bekommen.

Das lenkt von seiner politischen Reise der letzten Wochen ab, es rückt die vielen Meldungen über seinen Drogenkonsum in den Hintergrund und die Nachfrage von Tesla sinkt, vielleicht hilft die Aufmerksamkeit, dass da doch einige ein Auto kaufen.

-->