Neuigkeiten zu GTA 6? Rockstar überarbeitet seine Homepage

Hat Rockstar in den nächsten Tagen mehr rund um GTA 6 geplant? Werden wir einen neuen Trailer bekommen? Man hat heute jedenfalls den Auftritt komplett überarbeitet und eine neue Webseite online gestellt.

Einige vermuten zwar, dass das neue Grand Theft Auto erst im Herbst 2026 auf uns zukommt, aber falls Rockstar den 26. Mai einhalten kann, dann wäre es durchaus möglich, dass zum Jahresabschluss mehr kommt.

  1. Yupi 🌟
    sagt am

    Running Gag? Und täglich grüsst das Murmeltier mit der möglichen Erscheinung.. Wie viel Jahre geht das jetzt so? 10 Jahre?

