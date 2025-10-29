Zukunft der Xbox: Microsoft setzt voll auf Windows

Aktuell wird viel über die Zukunft der Xbox diskutiert, denn die aktuelle Generation bricht seit Jahren ein und Microsoft hat die Strategie für Konsolen geändert. Jetzt hat sich auch Satya Nadella persönlich bei TBPN zur Xbox-Strategie geäußert.

Xbox-Spiele kommen auf „alle“ Plattformen

Der Chef von Microsoft bestätigt, dass man „überall“ sein möchte, wo Spieler sind, ganz egal mit welchem Spiel und welche Plattform. Man sieht Konkurrenz nicht mehr bei Sony oder Nintendo, man sieht sie bei TikTok und Co. (kurze Videos).

Es wird noch eine neue Xbox geben, das hat man jetzt mehrmals bestätigt, aber auch der CEO spricht offen von einem PC-Ansatz. Die Xbox und der PC sind keine zwei verschiedenen Dinge, so Satya Nadella, genau genommen war die Idee für die Xbox, dass man einen besseren PC bauen wollte, dieser Ansatz ist wieder zurück.

Microsoft fokussiert sich auf Windows

Außerdem sei „das größte Gaming-Geschäft das Windows-Geschäft“, darauf wird der Fokus liegen. Microsoft will den Weg von Office gehen, da ist man auch überall und auf jeder Plattform vertreten und erfolgreich, so Satya Nadella bei TBPN.

Der beste Weg, um in dieser Sparte mit Innovationen zu punkten, sei „eine hohe Gewinnmarge“, wie der Chef von Microsoft betont. Damit bestätigt er also indirekt die sehr hohen Zielvorgaben für die Xbox-Sparte, die aktuell der Grund für die sehr negativen Schlagzeilen sind. Die Xbox befindet sich im größten Wandel der Xbox.

Man merkt, dass Satya Nadella kein Spieler ist, er schaut sich die Sparte eher aus der reinen Sicht eines Geschäftsmannes an. Und dieser ist davon überzeugt, dass mehr möglich ist und eine Multiplattform-Strategie wie bei Office der beste Weg sei. Stellt sich nur die ganz große Frage, ob die Xbox mit Office zu vergleichen ist.